El juez del 'caso Errejón' pospone la citación para cotejar conversaciones del exdiputado con un testigo

Archivo - El líder de Más País, Íñigo Errejón, ofrece una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 25 de abril de 2023, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El juez Adolfo Carretero ha cambiado al próximo 18 de septiembre la citación que había hecho a las partes para cotejar las conversaciones telefónicas entre Íñigo Errejón y un testigo, que fue uno de los organizadores de la fiesta en la que presuntamente el exdiputado agredió sexualmente a la actriz Elisa Mouliaá.

Según una diligencia del Juzgado de Instrucción Número 47 de Madrid, a la que ha tenido acceso Europa Press, el juez aplaza la convocatoria después de que el propio testigo haya comunicado la "imposibilidad de practicar la diligencia de cotejo" que estaba prevista para este mismo viernes.

Ese testigo, llamado Borja, aseguró ante el juez el pasado junio que contactó por correo electrónico con Errejón tras enterarse de la denuncia de Mouliaá porque le parecía injusto de lo que se acusaba al exdiputado.

También reconoció haber mantenido más conversaciones y admitió haber consultado a Errejón "cuál es el plan con el juicio", preguntando por "información de lo que ocurría a nivel práctico".

Y afirmó que no vio muy afectada a Mouliaá esa noche y que habría visto si Errejón la hubiera cogido del brazo en el pasillo. "No vi nada fuera de lo normal", añadió, además de indicar que en la casa donde sucedieron los presuntos hechos no había pestillos.

UNA PERICIAL SOBRE LAS CONVERSACIONES

Una de las últimas decisiones del juez instructor fue descartar imputar a la actriz por presuntamente presionar a Soraya, --otra organizadora de la fiesta-- y tampoco al exdirigente por hablar con Borja, pareja de esa testigo.

Carretero mencionó entonces en un auto que fue Borja el que "se puso en contacto" con el exdiputado. "Por lo que declaró (Borja) a este instructor, no consta tampoco que Errejón le amenazase e intimidase ni le dijese expresamente lo que tenía que testificar", expuso.

No obstante, la acusación popular que ejerce la Asociación de Ayuda de Defensa Integral a las Víctimas Especializada solicitó al juez en un escrito, al que también tuvo esta agencia de noticias, la declaración de Errejón como investigado por ese extremo.

Y, asimismo, pidió una pericial para analizar la autenticidad, el tono y el contexto de las expresiones para comprobar si hay "posibles elementos de presión o influencia".