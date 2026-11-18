Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a su salida de registrar la casa del exministro José Luis Ábalos junto con Andrea de la Torre (d), a 5 de noviembre de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España) - Rober Solsona - Europa Press

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional a cargo del 'caso Koldo', Ismael Moreno, ha defendido que no se vulneraron derechos fundamentales del exministro de Transportes José Luis Ábalos al ordenar que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registrara su casa en Valencia el pasado 5 de noviembre.

"No hay ninguna diligencia que se haya realizado que afecte a los derechos fundamentales del investigado y ninguna que suponga o pueda suponer indefensión", expresa en un auto al que ha tenido acceso Europa Press.

Así, el magistrado instructor acuerda rechazar el incidente de nulidad presentado por Ábalos, que denunció anomalías en el registro, en el que fue detenida su pareja, Andrea de la Torre, durante unas horas.

El exministro aseguró que dicha resolución no se dictó en la causa principal en la que el mismo está personado, sino en una pieza separada entonces secreta, y que no se le notificó ni a él en la cárcel de Soto del Real (Madrid) donde cumple condena por el 'caso mascarillas' ni a su abogado.

"Pues bien, el hecho de que se haya acordado la apertura de una pieza separada para la práctica de diversas diligencias urgentes interesadas por la fuerza policial actuante, fue acordada mediante providencia que fue notificada a las partes personadas, y una vez practicadas, se levantó el secreto de la misma, acordándose acumular a éste todos los acontecimiento de dicha pieza, según consta en autos y el acceso a todas las partes a través de la Sede Judicial Electrónica CLOUD", replica el instructor.

Y añade que también hubo un auto con el que se autorizaba la entrada y registro en la vivienda de Ábalos en Valencia, "así como en anexos, trasteros, garajes, plazas privadas de aparcamiento, locales, azoteas, cuartos de agua y/o luz o similares, jardines..., con lo que no procede estimar lo alegado por la parte".

En un informe, la UCO indicó que Ábalos "habría recurrido" al señalado como chófer de Pedro Sánchez en su carrera hacia el liderazgo del PSOE, Cristian Corvillo, también detenido, para conseguir dinero con el que su pareja se compró una casa en Madrid.

Los agentes indicaron que, el 12 de febrero de 2024, De la Torre recibió 65.000 euros en concepto de "préstamo" a través de una empresa portuguesa vinculada a un tercero. "Posteriormente, Andrea habría destinado estos fondos a la adquisición de la denominada Casa de Cerro del Murmullo", en el distrito de Vallecas, relataron.