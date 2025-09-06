El juez del 'caso Koldo' no ve indicios de que la UCO filtrara fotos de mujeres halladas en dispositivos de Ábalos

Archivo - El diputado José Luis Ábalos durante una sesión plenaria extraordinaria, en el Congreso de los Diputados, a 22 de julio de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Recuerda que varios investigados dieron entrevistas a medios y que las imágenes filtradas no están incluidas en ningún informe

El magistrado instructor del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo (TS), Leopoldo Puente, ha indicado que no ve "indicio alguno" para atribuir a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil la divulgación de fotografías de mujeres que habría almacenadas en dispositivos intervenidos en casa del exministro de Transportes José Luis Ábalos, quien pidió al juez que investigara supuestas filtraciones a la prensa de agentes del Instituto Armado.

En una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado ha constatado tras estudiar la petición del también diputado en el Grupo Mixto que no hay "indicio alguno de mínima consistencia" que permita atribuir "la pretendida filtración a cualquier de los miembros" de la UCO, entre otros motivos porque ninguno de "los archivos referidos" se han incluido en los informes presentados en esta causa ni tampoco se alude a ellos.

Puente también se ha referido al "linchamiento mediático" denunciado por Ábalos al constatar que ha otorgado "plena verosimilitud a la noticias y documentos contenidos en la información que denuncia" al asumir, "implícitamente al menos", que "la misma se contendría en las evidencias digitales que le fueron intervenidas en el registro domiciliario".

"Es evidente que, sin embargo, si ello fuera así, el modo en que dichas informaciones hubieran podido llegar a conocimiento del medio de comunicación que las difunde, por más que en el mismo se afirme que proceden de "fuentes próximas a la investigación", es desconocido para este instructor", ha añadido el juez en su providencia.

En este sentido, ha recordado que varios de los investigados en el 'caso Koldo', "en el libérrimo ejercicio de sus facultades", han concedido de manera recurrente entrevistas a distintos medios de comunicación, e incluso reconocido que algunas de las informaciones documentales publicadas en ellos, "lo han sido con su aquiescencia".

El magistrado también ha abierto la puerta a que hubieran copias del disco duro incautado por la UCO, ya que en el momento que se realizó un registro en su casa, una mujer trató de salir del domicilio escondiendo un disco duro que resultó ser una copia del originar. "Se ignora por este instructor así cuantas copias de los referidos documentos o archivos pudieran existir y en poder de quién pudieran encontrarse", añade.

Con todo, Ábalos podrá interponer recurso de reforma o de apelación contra la providencia del juez Leopoldo Puente, y tendrá también la posibilidad, "si lo tiene así por conveniente", de ejercitar las acciones que considere oportunas frente al medio de comunicación que difundiera "las referidas informaciones".

ÁBALOS PIDIÓ EVITAR "LINCHAMIENTOS MEDIÁTICOS"

Este jueves el exministro de Transportes pidió al magistrado del Supremo que evite su "linchamiento mediático" y que identifique a los agentes de UCO que están analizando los dispositivos intervenidos en su casa por presuntamente filtrar fotografías de mujeres que habría almacenadas.

En concreto, Ábalos le pidió "requerir al jefe responsable de la unidad investigadora al objeto de prevenirle" por esa supuesta filtración de información y que indique el número de identificación personal de los agentes que realizan el volcado de los terminales que se intervinieron en su domicilio el pasado mes de junio.

"Pues de la lectura de los documentos que acompañamos, se puede apreciar claramente que han tenido acceso terceras personas y han tomado conocimiento de las actuaciones que se están realizando", indicó.

Y solicitó, además, que ordene "el expurgo en cuanto a la documentación, fotografías, o cualquier otro documento que no tenga relación con la presente instrucción, y no se incluya en los informes que se aporten por la UCO en esta causa especial" para "evitar linchamientos mediáticos a los investigados".