El juez del 'caso Leire Díez' interroga este jueves al abogado de Santos Cerdán como investigado

Archivo - El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán (d) conversa con el abogado Jacobo Teijelo (i) a su llegada a la Comisión de Investigación del ‘caso Koldo’, en el Senado, a 17 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Leire Díez', Santiago Pedraz, interrogará esta semana como investigado a Jacobo Teijelo, abogado del exdirigente socialista Santos Cerdán, y a varios guardias civiles como testigos, en el marco de la causa sobre la presunta trama que habría intentado desestabilizar causas que afectan al PSOE y al Gobierno.

Teijelo ha sido citado el próximo jueves a las 10.00 horas, mientras que el viernes, también a la misma hora, será el turno, en calidad de testigos, de los exjefes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil Rafael Yuste y Alfonso López Malo, que desvelaron presiones para "ponerse de perfil" ante la investigación judicial a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

Ese mismo viernes también prestará declaración como testigo el jefe del Estado Mayor de la Benemérita y Antonio Cortés, general responsable de la Jefatura de Armas, Explosivos y Seguridad.

Por su parte, el general responsable de la Jefatura de Información de la Guardia Civil y el comandante Juan Manuel del Barco, actual secretario del director adjunto operativo (DAO) del Instituto Armado, Manuel Llamas, declararán el martes, también como testigos y a partir de la misma hora.

El magistrado imputó el pasado mayo a Teijelo junto a Cerdán, la gerente del partido, Ana María Fuentes; el exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías; el empresario Javier Pérez Dolset; el capitán de la Guardia Civil Juan Sánchez Yepes, y al abogado Ismael Oliver, que llegó a representar como letrado al exasesor ministerial Koldo García.

El juez instructor dio ese paso porque investiga, entre otras cosas, si se pagó desde el PSOE a la presunta trama que habría liderado el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinado la exmilitante Leire Díez para busca información sensible contra jueces, fiscales y miembros de las fuerzas de seguridad que participan en casos judicializados.

En concreto, sospecha que Teijelo habría recibido un total de 125.000 euros del PSOE a través de pagos "amparados por un soporte documental aparente".

Cabe recordar que esta misma semana el PSOE ha entregado al juez Pedraz un burofax, al que tuvo acceso esta agencia de noticias, con el que comunicó a Teijelo que "no se iba a proceder al pago" de dos facturas investigadas "por no constar a la organización la naturaleza, contenido ni beneficiario".

DOS REUNIONES CON CARGOS DE LA FGE

La semana pasada, tras un requerimiento de información por parte de Pedraz, fuentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) admitieron dos reuniones entre Teijelo y Leire Díez y el entonces teniente fiscal de la Secretaría Técnica cuando Álvaro García Ortiz era fiscal general, Diego Villafañe, indicaron fuentes de la Fiscalía General del Estado.

Villafañe y la entonces fiscal de la Secretaría Técnica de la FGE, Beatriz López, mantuvieron el 6 de marzo de 2025 una reunión con Teijelo "en la que éste informó de la existencia de una serie de hechos presuntamente cometidos por terceras personas que podrían tener relevancia penal", de acuerdo a las mismas fuentes.

Entre finales de marzo y principios de abril, Villafañe volvió a reunirse con el abogado de Cerdán. En ambos encuentros, Teijelo "estuvo acompañado de una mujer que tuvo una intervención menor y fue presentada como una compañera de despacho del letrado", en alusión a Leire Díez, según las fuentes.

De acuerdo a la información remitida al juez Pedraz, "ninguno de los dos fiscales recibió indicación alguna" de García Ortiz y no se llevó a cabo "ninguna actuación" posterior por parte del Ministerio Público.

INVESTIGAN SI LEIRE DÍEZ INFLUYÓ A LA DIRECTORA DE LA GUARDIA CIVIL

Por otro lado, la Guardia Civil investiga si Leire Díez, la exmilitante socialista investigada como presunta coordinadora de la trama, pudo ejercer influencia sobre la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, para la apertura de tres informaciones reservadas por posibles filtraciones desde la propia UCO, si bien el Ministerio del Interior ha negado que Díez influyera en esas decisiones.

Los agentes sostienen en sus pesquisas que hubo varios encuentros presenciales entre Díez y González entre 2024 y 2025.

En uno de los informes repasan las notas de despacho desde el Servicio de Información de la propia Guardia Civil alertando de la estrategia de Leire Díez para "menoscabar la imagen de la UCO" y luego otra elaborada por el departamento de la UCO que lidera el teniente coronel Antonio Balas.

Y es que según la Guardia Civil, la exmilitante del PSOE "presumía de tener un control absoluto sobre la cúpula de la Dirección General de la Guardia Civil, concretamente sobre su directora general, así como de ciertas figuras de Fiscalía".

Según el juez, los hechos que se investigan son presuntamente constitutivos de los delitos de organización criminal, cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y contra las instituciones del Estado.