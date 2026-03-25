El juez del 'caso Montoro' pide más documentación al considerar que los bancos aportaron información "insuficiente"

Archivo - El exministro de Hacienda Cristóbal Montoro a su llegada a la capilla ardiente del exministro Josep Piqué, en el Tanatorio M-30, a 7 de abril de 2023, en Madrid (España). El exministro del Gobierno de Aznar, Josep Piqué, falleció ayer jueves, 6 - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El juez que investiga una presunta trama de favores fiscales a empresas cuando era ministro de Hacienda Cristóbal Montoro ha solicitado más documentación "con objeto de completar la información obtenida" porque considera que "la información remitida por algunas entidades bancarias resultó insuficiente".

Así lo ha comunicado el titular de la Plaza 2 del Tribunal de Instancia de Tarragona en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que remarca que en el informe de Hacienda aportado a la causa "se observa una fragmentación en los pagos y un diferimiento de los mismos".

El juez manifiesta que en el documento se observan "ingresos en al menos dos cuentas bancarias diferentes" y destaca "la existencia de pagos a exsocios y familiares fuera del periodo en el que ostentaron la condición de socios".

Además, tilda de "incoherentes" los pagos que recibían los socios con respecto a sus porcentajes de participación y que constan en el informe de la Agencia Tributaria.

"Determinados socios perciben ingresos por debajo de su porcentaje de participación e incluso por debajo de otros socios con menor participación", apunta.

Así las cosas, el juez da cuenta de que en 2023 se emitieron diferentes requerimientos a entidades bancarias a instancias de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

El magistrado autoriza el acceso al Fichero de Titularidades Financieras a la Unidad Central Anticorrupción de los Mossos d'Esquadra, "al objeto de conocer los productos bancarios en los que figuren vinculados" al propio Montoro y otros investigados.

Y también reclama en otro auto un listado de correos entre cargos de Hacienda en 2012, cuando Montoro era titular de la cartera, en los que se adjuntan documentos relacionados con leyes que, según los investigadores, habrían beneficiado a empresas de gases industriales que eran clientes de Equipo Económico, el despacho que habría mediado con el Ministerio.