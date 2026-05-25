El juez del 'caso Plus Ultra' solicita correos de Zapatero gestionados por su secretaria y de sus hijas desde 2020

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero interviene en un acto de campaña en Cártama (Málaga), a 1 de mayo de 2026 en Cártama, Málaga (Andalucía, España). - Álex Zea - Europa Press

MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Plus Ultra' ha reclamado el contenido de una cuenta de correo electrónico del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero gestionada por su secretaria y correos de sus hijas desde el año 2020.

Así consta en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, del magistrado instructor, José Luis Calama, que investiga a Zapatero como presunto líder de una trama de tráfico de influencias en torno al rescate en pandemia de la aerolínea Plus Ultra.

Calama ha requerido a la empresa proveedora de servicios y alojamiento de una dirección de correo electrónico de Zapatero que, "a la mayor brevedad posible", le aporte "el contenido completo del buzón, circunscrito al periodo temporal comprendido desde el 20 de marzo de 2020 hasta la actualidad".

El juez quiere "la totalidad de los mensajes existentes en la bandeja de entrada, la bandeja de salida, los borradores, los elementos eliminados y cualquier otra carpeta o clasificación existente, sin distinción de estado de lectura o marcación, junto con los metadatos correspondientes (remitentes, destinatarios, fechas, asuntos y archivos adjuntos), a fin de garantizar la preservación y disponibilidad de la evidencia digital necesaria para el desarrollo de la investigación".

El magistrado sitúa a la secretaria de Zapatero, Gertrudis Alcázar, como "pieza operativa esencial dentro de una red organizada" y "orientada al ejercicio ilícito de influencias y a la generación de documentación contable ficticia". Según Calama, ese trabajo lo habría desarrollado "desde la oficina utilizada" por Zapatero, que los investigadores identifican "como el centro físico de coordinación y archivo del entramado".

Desde allí, Gertrudis Alcázar "actúa como usuaria principal" de una cuenta de correo electrónico de Zapatero que, en palabras del juez, "constituye el nodo central de comunicación interna de la organización".

"Los correos electrónicos revelan que Gertrudis Alcázar, junto con Cristóbal Cano, desempeña funciones de coordinación, elaboración y cobertura formal de la documentación que sustenta las actuaciones de la red" a través de una "finance boutique" que recibiría "instrucciones directas" para "articular la apariencia documental de los pagos emitidos y recibidos por el entramado societario", añade.

Calama también requiere a otra empresa proveedora de alojamiento el contenido completo del buzón de cuentas de correo de Laura y Alba Rodríguez --hijas de Zapatero-- en la empresa What The Fav --su compañía-- y circunscrito al mismo periodo.