El juez del 'caso Villarejo' reclama los correos y agendas de un ex directivo de BBVA

Avisa a la empresa de que si no los entrega podría incurrir en un delito de desobediencia

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El juez que investiga los presuntos encargos ilegales de BBVA al grupo empresarial del ahora comisario jubilado José Manuel Villarejo, CENYT, ha urgido a Distrito Castellana Norte (DCN) a entregar los correos y agendas corporativos de su ex presidente y también ex directivo del banco Antonio Béjar, avisando de que, si no lo hace, podría incurrir en un delito de desobediencia.

Así consta en una providencia del pasado miércoles, a la que ha tenido acceso Europa Press, donde el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García Castellón, da diez días naturales a DCN para que aporte "la totalidad de la correspondencia albergada en los correos corporativos del señor Béjar" y "las agendas de su secretaria en dicha compañía".

El instructor añade que, "de no ser encontrados", DCN deberá acudir al proveedor de servicios de sus correos corporativos, en este caso Microsoft, para que le dé una "copia integra" de los correos y agendas de Béjar que estén alojados en sus servidores.

Todo ello, advierte, "con apercibimiento de incurrir en un delito de desobediencia grave a la autoridad judicial", ya que el acceso a esta información es una petición recurrente de Béjar que fue avalada por la Fiscalía Anticorrupción y por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

García Castellón aclara a DCN que, una vez enviados a la AN, se hará una criba para seleccionar solamente la información relacionada con las personas señaladas por Béjar, excluyendo todo aquello que no afecte a las pesquisas judiciales.

Desde Crea Madrid Nuevo Norte (CreaMNN), la nueva denominación de DCN, señalan a Europa Press que, si bien no forman parte de la causa, han atendido todos los requerimientos efectuados por la AN entregando la información solicitada. "En cualquier caso, cumplimentaremos este nuevo requerimiento para evitar cualquier duda que pueda existir respecto del contenido de la información ya aportada", afirman.

Béjar, ex jefe de Riesgos de BBVA y ex presidente de DCN imputado en esta causa, viene reclamando el acceso a los 'emails' y agendas que tenía en ambas empresas al considerar que contienen información fundamental para su defensa.

ÚLTIMOS FLECOS

En un principio, quería poder tener acceso a todos sus correos y agendas en BBVA y DCN, pero la sede judicial le indicó que acotara el campo de juego a los que podían ser relevantes para la investigación.

Esta diligencia se enmarca en la nueva ronda de declaraciones impulsada por García Castellón, que concluirá el próximo 15 de diciembre con el ex presidente de BBVA Francisco González, el cual pidió comparecer voluntariamente porque cuando acudió en 2019 la causa seguía secreta.

Las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press indican que se trata de los últimos coletazos de esta pieza separada número 9 del 'caso Villarejo' o 'Tándem', en la que el juez pone la lupa en los contratos de BBVA con CENYT, para distintos proyectos --presuntamente ilegales-- que se habrían desarrollado entre 2004 y 2017 y por los que el comisario habría cobrado más de 10 millones de euros.