El juez imputa al exdirector de Interviú por revelación de secretos en el caso de Pablo Iglesias

Publicado 08/04/2019 13:53:37 CET

El novio de Dina Bouselham niega haber difundido el contenido de su móvil

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, investiga al que fue director de Interviú, Alberto Pozas, tras escuchar su declaración este lunes en relación al volcado del teléfono sustraído a una asesora de Pablo Iglesias en 2016 que acabó pasando por la redacción de la ya extinta revista, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.

Pozas había sido llamado como testigo después de que el comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo le señalase durante una declaración como la persona que le entregó un pendrive con el contenido del teléfono de Dina Bousselham, asesora muy próxima a Pablo Iglesias por aquellas fechas.

Convocado a las 11 de la mañana, Pozas ha visto interrumpida su declaración al cambiar su condición de testigo a investigado al cabo de unos minutos y tendrá por tanto que volver a la Audiencia Nacional acompañado de su abogado, de acuerdo a las mismas fuentes.

Villarejo le señaló ante el juez para justificar por qué el contenido de ese volcado apareció entre el abundante material informático que se le intervino en su detención en 2017 y parte del cual acabó publicado en OkDiario.

El propio Iglesias dijo que había tenido constancia de este asunto porque el presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio, le llamó y le informó de que había llegado la copia del móvil a una de sus revistas y no se iba a publicar, extremo que él confirmó en la Audiencia Nacional cuando fue llamado como testigo.

Ahora, tras una testifical de en torno a media hora, Pozas pasa a ser investigado en esta pieza, la décima de la causa que investiga las actividades ilícitas del comisario Villarejo.

Además de Pozas, ha declarado este lunes en la Audiencia Nacional el que era novio de Dina Bousselham (actual marido), en calidad de testigo, según han informado a Europa Press en fuentes jurídicas.

En concreto, ha asegurado ante el juez que no difundió el móvil de la asesora de Iglesias ni tuvo nada que ver en la publicación posterior de su contenido.

Sólo fue consciente, según ha declarado, de que ella sufrió el robo del terminal y ha descartado tener ninguna razón personal para divulgar una información de esa índole, de acuerdo a las mismas fuentes.

RIOS FIRMABA LOS RECIBÍS

No obstante, no ha sido el único en pasar por el Juzgado Central 6 este lunes, ya que también ha prestado declaración el que fue chófer del extesorero del PP Luis Bárcenas, Sergio Ríos, investigado por la operación de espionaje a su ex jefe por la que habría estado cobrando de fondos reservados, segun han informado fuentes jurídicas a Europa Press.

En concreto, Ríos, que ha respondido a preguntas de Fiscalia Anticorrupcion y su abogado, se ha sometido a una prueba caligráfica para cotejar su firma con la que aparece en los recibís de pagos de fondos reservados, 2000 euros al mes, intervenidos a Villarejo y que se conservaban también en el Ministerio del Interior.

Ríos estaba llamado a comparecer después de que el pasado 14 de marzo se acogiese a su derecho a no declarar ante el juez en relación a ese operativo, conocido como 'Kitchen', que se desarrolló a partir de 2013 y en el que habría estado involucrado el propio Villarejo, así como varios mandos policiales, entre ellos, el número 2 de la Policía Nacional en aquella época, Eugenio Pino.