El juez ordena detener a Elisa Mouliaá tras no comparecer como investigada por presuntas calumnias a Errejón

1096725.1.260.149.20260616134012 Archivo - La actriz Elisa Mouliaá a la salida de los Juzgados de Plaza de Castilla, a 10 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Antonio Gutiérrez - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El juez Arturo Zamarriego ha ordenado la detención de la actriz Elisa Mouliaá después de que no haya comparecido por tercera vez como investigada este lunes en la causa sobre las presuntas calumnias que habría vertido sobre el expolítico Íñigo Errejón.

En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado decreta "la detención y presentación" ante el juzgado de Mouliaá "al objeto de ser oída en declaración en calidad de investigada".

"Una vez realizado lo anterior, póngase en libertad a la investigada si de ella no estuviere privada por otra causa o motivo legal", indica el magistrado instructor, que detalla que la orden estará vigente en el plazo de cinco años.