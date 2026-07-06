El juez Pedraz rechaza una petición de Leire Díez para anular su causa por presentarla fuera de plazo

Archivo - La exmilitante socialista Leire Díez a su salida de la Audiencia Nacional, a 13 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Leire Díez', Santiago Pedraz, ha rechazado el incidente de nulidad que presentó la exmilitante socialista contra la causa porque "viene a contravenir la buena fe procesal" al haberlo presentado "fuera del plazo previsto".

Así lo ha acordado el juez en un auto este lunes, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que rechaza la nulidad de la causa en la que investiga una presunta operativa que habría liderado el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y coordinado Díez para desbaratar causas judiciales que afectan al Gobierno y al partido.

El magistrado recoge que Díez pidió "la nulidad de las actuaciones de la detención" el pasado diciembre de la exmilitante, "así como de la incautación de los objetos y dispositivos electrónicos, móviles y físicos llevada a cabo en y paralelamente a la misma, y todas las actuaciones procesales, diligencias y resoluciones judiciales derivadas de dicha incautación y extraídas de dichos dispositivos".

En el auto, Pedraz señala que una supuesta irregularidad alegada por Díez "era conocida por la parte desde el mismo momento de la detención, sin que exista justificación alguna para su planteamiento más de seis meses después".

Y ello toda vez que ya se habían planteado "diversas incidencias sobre la validez de las actuaciones y cuando el procedimiento se encuentra en una fase procesal claramente distinta", añade Pedraz.

"La cuestión no fue oportunamente suscitada cuando la detención se produjo ni fue objeto de impugnación mediante los mecanismos procesales específicamente previstos para su control, singularmente a través del procedimiento de 'habeas corpus', ni mediante recurso o alegación formulada en el momento procesal oportuno contra ninguna de las múltiples resoluciones dictadas en el curso de estas actuaciones", razona.

Así las cosas, el juez instructor censura que Díez "viene a contravenir la buena fe procesal y la prohibición de utilizar el incidente como una vía de revisión de cuestiones ya resueltas".

En consecuencia, el magistrado expone que "procede la inadmisión del incidente de nulidad" al pretender "reabrir cuestiones ya resueltas, introducir motivos que pudieron alegarse en el momento oportuno y hacerlo fuera del plazo previsto".

Díez fue detenida el pasado diciembre junto al expresidente de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso, relacionado con Cerdán por presuntas irregularidades en contratos de la entidad pública.