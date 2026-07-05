El Senado interroga esta semana a la vicepresidenta Aagesen y al DAO de la Guardia Civil

Archivo - La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, durante su comparecencia ante la Comisión de Investigación sobre el apagón, en el Senado, a 23 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, y el director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, Manuel Llamas, recientemente imputado, comparecerán a lo largo de esta semana en las comisiones de investigación del Senado sobre la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y el denominado 'caso Koldo'.

Con estas iniciativas, impulsadas por el PP en la Cámara Alta, los 'populares' pretenden continuar con las investigaciones parlamentarias que desarrollan en el Senado, donde cuentan con mayoría absoluta, para esclarecer las presuntas responsabilidades políticas relacionadas con distintos rescates empresariales aprobados por la SEPI y con la denominada trama de Leire Díez.

En este sentido, la comisión de investigación sobre la gestión de la SEPI celebrará este miércoles, 8 de julio, a las 11.00 horas, la comparecencia de la vicepresidenta tercera, a quien el PP pretende interrogar sobre el rescate de la empresa Tubos Reunidos.

Así lo anunció la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, en una rueda de prensa en la Cámara Alta, donde avanzó que su formación pondrá el foco en la actuación de Aagesen, que en aquel momento ocupaba el cargo de secretaria de Estado de Energía.

"Mientras millones de autónomos no llegan a fin de mes y pagan impuestos, el Gobierno inyectó millones de euros a empresas por el interés personal de Sánchez. Unos rescates plagados de irregularidades, sospechas y opacidad", denunció la dirigente 'popular'.

En este contexto, el PP se remite a que Aagesen se oponía inicialmente al rescate de la empresa vasca al considerar que Tubos Reunidos "no podía ser rescatada por motivos ecológicos". Sin embargo, apenas unas semanas después, el Ejecutivo aprobó una ayuda pública de 112,8 millones de euros para la compañía.

"¿Qué pasó en esas tres semanas?, ¿por qué la vicepresidenta cambió de opinión?, ¿quién la presionó?, ¿cómo la convencieron?", preguntará el PP durante la comparecencia de la actual vicepresidenta tercera.

EL DAO, EN LA COMISIÓN DEL 'CASO KOLDO'

Por su parte, la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo' celebrará este viernes, 10 de julio, la comparecencia del DAO de la Guardia Civil, Manuel Llamas.

En este sentido, García avanzó que el PP continuará investigando lo que denomina el "comando cloacas" y defendió que Llamas "tendrá que dar la cara sobre su relación" con esta presunta trama.

La comparecencia de Llamas se producirá después de que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz acordara citarle como investigado el próximo 16 de julio, junto a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, al apreciar indicios de presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia en el marco de la investigación sobre el denominado 'caso Leire Díez'.

En el curso de esta investigación, la UCO ha sostenido que la exmilitante socialista mantuvo varios encuentros con la directora general de la Guardia Civil y que habría tratado de promover actuaciones internas contra la propia unidad investigadora.