El juez Peinado informa a Begoña Gómez de que si la juzgan por malversación lo hará un jurado

Le cita a comparecer ante el juzgado el sábado a las 18.00 horas

MADRID, 24 Sep. (MADRID) -

El juez Juan Carlos Peinado ha informado a la esposa del presidente, Begoña Gómez, a su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, que ha acordado transformar las diligencias para que sean juzgados por un presunto delito de malversación de caudales públicos relativo a la contratación de la asistente de Presidencia ante un jurado popular.

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid ha citado a los tres a acudir a la sede judicial el sábado 27 de septiembre, a las 18.00 horas, para una comparecencia previa.

