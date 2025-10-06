El juez Peinado reclama a Amazon información sobre la web de la cátedra de Begoña Gómez

Archivo - Fachada de los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

Lo pide después de que la Universidad Complutense le dijera que no tenía acceso a una cuenta de correo electrónico vinculada

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El juez que investiga el 'caso Begoña Gómez', Juan Carlos Peinado, ha solicitado a la compañía Amazon una serie de datos sobre la web de la cátedra que codirigió la esposa del presidente del Gobierno en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Así lo pide en una providencia de este lunes, a la que ha tenido acceso Europa Press, indicando que lo hace "al no haberse remitido copias de los correos interesados por la Secretaría de Gobierno de la UCM respecto de los correos emitidos y recibidos desde las cuentas de correos electrónicos asociadas al Máster de Transformación Social Competitiva".

Cabe recordar que la UCM transmitió al juez que no tiene acceso a la cuenta de correo electrónico relacionada con la cátedra de Transformación Social Competitiva que pidió analizar, una cuestión que las acusaciones populares consideran clave en la causa.

Peinado señala en la providencia que, tras consultar una página web sobre alojamiento en Internet, "se comprueba" que el dominio 'transformatsc.org' está "alojado en servidores de Amazon", por lo que pide a la compañía que aporte información "respecto a todos los predominios asociados: www.transformatsc.org, api.transformatsc.org, api pre.transformatsc.org, ucm-pre.transformatsc.org y otros que pudieran existir relativos al dominio transformatsc.org".

En concreto, el juez solicita nombre y dirección completa del cliente; precio del servicio con detalle de la facturación y de los medios de pago; correo electrónico de la cuenta del cliente y cualquier dato de contacto aportado; fecha de inicio del servicio y descripción con detallada del mismo, y direcciones IP de conexión, "incluyendo las IPS de inicio y cierre de sesión (IP Logs)".

También se interesa por, "si ya no estuviera en vigor", fecha de la extinción del servicio; copias íntegras 'backup' obtenidas en los meses de septiembre de 2020, julio de 2022, febrero de 2023 y julio de 2024 "o fechas próximas", así como registros de acceso y actividad, y usuarios autorizados "con expresión de los roles asignados".

Dicho eso, el juez emplaza a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que gestione del cumplimiento del oficio a Amazon, así como "para la elaboración del informe correspondiente respecto del contenido que les sea facilitado por dicha empresa, y todo ello, sin perjuicio de que se requiera nuevamente a la Secretaría de Gobierno de la UCM".

BEGOÑA NEGÓ APROPIARSE INDEBIDAMENTE DEL 'SOFTWARE'

En esta rama de la causa, el juez indaga, a consecuencia de una querella presentada por Vox, presuntas irregularidades en el registro del 'software' de una cátedra de la UCM que codirigía Gómez y por las que el instructor la imputó por presunta apropiación indebida de marca e intrusismo.

Begoña Gómez ha negado, en las ocasiones en las que ha declarado como investigada, que hubiese cometido un delito de apropiación indebida de marca al inscribir el logo 'TSC Transformación Social Competitiva' y el 'software' de la cátedra que fue financiado por empresas en el marco de la cátedra de la UCM.

Del mismo modo, ha descartado delito alguno en la inscripción del dominio de Internet transforma.org y ha explicado que fue la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la Complutense la que le indicó cómo podía registrarlo.

También ha negado que hubiese actuado con ánimo de lucro y ha recordado que no recibió retribución alguna por estar al frente de la cátedra de la UCM.

Además de por supuesta apropiación indebida e intrusismo, el juez Peinado investiga a Gómez por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias y corrupción en los negocios.