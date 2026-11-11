El juez prorroga hasta mayo de 2027 la investigación a Zapatero por presunta influencia en el rescate de Plus Ultra

Archivo - El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a su llegada a la Audiencia Nacional para declarar ante el juez del 'caso Plus Ultra' - CESAR VALLEJO RODRIGUEZ - Archivo

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha decidido prorrogar hasta el 28 de mayo de 2027 la investigación del 'caso Plus Ultra' que sitúa al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero como presunto líder de una red de tráfico de influencias que habría obtenido beneficios económicos a cambio de su presunta mediación para la concesión del rescate de 53 millones de euros que el Gobierno otorgó a la aerolínea Plus Ultra en pandemia.

En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, Calama ha accedido a la petición de la Fiscalía y de la acusación popular, liderada por el PP, al argumentar que "en este momento procesal hay que tener en cuenta que existen diligencias de investigación pendientes de practicar".

En concreto, el magistrado precisa que aún están pendientes "las declaraciones de testigos e investigados ya señaladas, el análisis técnico-policial de dispositivos electrónicos y documentación intervenidos, así como de la documentación aportada por algunas de las partes o requeridas a las mismas".

"Igualmente están pendientes la unión de informes requeridos a la unidad policial actuante sobre la documentación previamente requerida, entre otros, a diversos organismos públicos y entidades bancarias que, a su vez, pudieran generar la imputación de nuevas personas y/o derivarse nuevas diligencias que, en este momento, no pueden determinarse", apunta Calama.

La Fiscalía Anticorrupción interesó en un escrito la prórroga de seis meses de la investigación, en tanto que está "próximo a vencer el plazo de instrucción de doce meses".

"Resulta necesario prorrogar dicho plazo dada la existencia de diligencias pendientes de practicar", señaló, destacando "la unión de informes requeridos por el Instructor a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sobre la documentación previamente requerida, entre otros, a diversos organismos públicos y entidades bancarias".

Del mismo modo, la acusación popular que lidera el PP en la causa pidió en otro escrito que la investigación se alargue dado que "todavía se encuentran pendientes de práctica, de incorporación o de análisis diversas diligencias de investigación cuyo resultado resulta necesario para el completo esclarecimiento de los hechos" y "sin perjuicio de las que pudieran derivarse de las anteriores".

Los 'populares' hicieron hincapié en las declaraciones acordadas pendientes, como las de las hijas y la secretaria de Zapatero como imputadas; en el análisis de la información bancaria requerida, y en la comisión rogatoria emitida por el juez a Estados Unidos para obtener autorización para utilizar como medio de prueba el contenido del dispositivo móvil del empresario investigado Rodolfo Reyes.

En la causa también están imputados socios de Zapatero, sus hijas y su secretaria, exdirectivos de Plus Ultra y empresarios relacionados con la aerolínea. Paralelamente, el juez investiga al exdirigente socialista en una pieza separada por las joyas sin declarar que la Policía Nacional descubrió al registrar su despacho.