El juez rechaza archivar el caso mascarillas para Koldo en la Audiencia Nacional y mantiene su declaración este jueves

El exasesor ministerial Koldo García durante su declaración como acusado en el juicio de las mascarillas en el Tribunal Supremo, a 30 de abril de 2026, en Madrid (España). - EUROPA PRESS

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha rechazado archivar la causa contra Koldo García, exasesor del ministro de Transportes José Luis Ábalos, en la que se le investiga por el presunto cobro de comisiones en la compraventa de mascarillas, y ha decidido mantener su citación como imputado para este jueves.

La abogada de Koldo, Leticia de la Hoz, solicitó el archivo de la causa alegando que los hechos que le achacan de las mascarillas ya habían sido juzgados en el Tribunal Supremo, así como que se suspendiera la declaración prevista.

Sin embargo, el juez Moreno señala en un auto de este martes, recogido por Europa Press, que en este procedimiento los hechos "no son los mismos", ya que en el Supremo "en ningún momento se hace mención alguna a los contratos adjudicados por las administraciones de las comunidades de Canarias y Baleares" en la pandemia a la presunta trama.

Asimismo, el juez ha mantenido la citación al exasesor para que declare este jueves ante la Audiencia Nacional, "a fin de garantizar la plena efectividad del derecho de defensa y evitar que puedan producirse situaciones materiales de indefensión".

El juez que investiga el 'caso Koldo' citó como investigados a Koldo y al presunto conseguidor Víctor de Aldama, cuya declaración se ha pospuesto al próximo 21 de mayo, a raíz del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los contratos de material sanitario adjudicados por Baleares.