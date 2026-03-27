El juez suspende las declaraciones de Errejón y Mouliaá en la querella por presuntas calumnias y los cita el 24 de abril

El exportavoz de Sumar Íñigo Errejón atiende a los medios de comunicación a su llegada a los Juzgados de Plaza de Castilla, a 27 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS -

El juez Arturo Zamarriego ha suspendido este viernes las declaraciones del exdiputado de Sumar Iñigo Errejón y de la actriz Elisa Mouliaá por la querella que presentó el expolítico contra ella por presuntas calumnias y ha acordado citarles el próximo 24 de abril.

Según un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa de la actriz ha presentado un justificante médico asegurando que no podía asistir por tener que someterse a una intervención quirúrgica, por lo que el juez ha aplazado por segunda vez las declaraciones, que estaban previstas inicialmente para febrero.

"No participamos en este espectáculo", ha declarado Errejón a los medios a la salida de los juzgados tras conocer la suspensión y ha asegurado tener la "máxima confianza en lo que decida la justicia", así como "la confianza en que el tiempo irá poniendo las cosas en su sitio".

Esta es la segunda suspensión, y para "evitar más dilaciones en el proceso", el juez ha dado un plazo de tres días a las partes para informar si hay algún impedimento acreditado para comparecer en la nueva fecha acordada.

La actriz había solicitado suspender su declaración por motivos médicos, pero el juez Arturo Zamarriego rechazó ayer su petición al no haber aportado Mouliaá el informe médico sobre su "supuesta enfermedad".

Fuentes del entorno de Errejón han asegurado que Mouliaá "tiene más que ganar en las televisiones que en los tribunales". "La maniobra procesal fraudulenta de la Sra. Mouliaá y de su defensa finalmente ha surtido efecto", han añadido, incidiendo en que hace días ya habían avisado al juez "de la maniobra que pretendía" la actriz "para no comparecer".