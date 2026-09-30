La jueza Biedma remite al juez del 'caso Leire Díez' el canal de Youtube donde la presunta trama le lanzó "ataques"

Archivo - La jueza Beatriz Biedma - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La jueza Beatriz Biedma, que investigó a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha remitido al juez de la Audiencia Nacional que instruye el 'caso Leire Díez' más de 90 vídeos del canal de Youtube en el que la presunta trama le lanzó "ataques".

Así lo ha hecho en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, dirigido este miércoles al magistrado Santiago Pedraz, que investiga una presunta trama para obstaculizar casos que afecten al PSOE y al Gobierno, que habría liderado el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinado la exmilitante Leire Díez.

Biedma, personada en la causa como perjudicada, ha solicitado al juez que se incluya el canal de YouTube 'Magistrado Anticorrupción TV', a través del cual el exjuez Luis José Sáenz de Tejada --imputado en la investigación-- "llevó una campaña activa" en su contra, recoge la defensa de la jueza de un oficio de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

La magistrada de Extremadura precisa que dicho canal centró su contenido en ella después de agosto de 2024, "fecha en la que al parecer se creó el grupo Vacaciones y Viajes, compuesto por Leire Díez", los empresarios Javier Pérez Dolset y Joaquín Parra y Sáenz de Tejada.

Es a partir de esa fecha, incide, que se incrementan "exponencialmente los ataques" contra ella ·y, en paralelo, las visualizaciones de las publicaciones", que algunas alcanzan las decenas de miles.

Asimismo, subraya que hasta aquel momento "no existía en redes información" sobre ella y, por tanto, "cualquiera que introdujera en un buscador su apellido, accedía a dicho canal, que era el único que se refería a la misma de forma tan directa".

La jueza ha remitido a Pedraz dichos vídeos, así como sus visualizaciones, como el titulado 'Jueza Pedro Sánchez: Cobarde', que tuvo 5.533 visitas y en el que se afirma que Biedma "actúa ilegalmente para instar la persecución de ciudadanos y abogados cuando la recurren", según recoge el escrito.

Por otro lado, indica que "no quiso facilitar la identidad de sus testigos para salvaguardar su futura declaración en el procedimiento de injerencias externas y de posibles presiones, así como para evitar que fueran localizados por la prensa y que sus manifestaciones e identidad fueran publicadas en medios de comunicación".

LA ANOTACIÓN DE DÍEZ

En el escrito en el que solicitó personarse como perjudicada, hizo referencia a una anotación encontrada en las agendas de Díez que rezaba "Jueza de Badajoz. La celsa. Heroína o gitano".

Esta anotación, señaló, "estaría relacionada con investigaciones que la magistrada dirigía sobre clanes dedicados al narcotráfico", la cual ya pidió a Pedraz incorporar e investigar, al igual que las publicaciones del canal 'Magistrado Anticorrupción TV'.

No obstante, el magistrado lo rechazó, alegando que no se aportan pruebas que permitan sostener que "los hechos relatados en la denuncia guardan relación directa con los investigados y del que se pueda deducir que su contenido se hubiera elaborado siguiendo indicaciones de Leire Díez para malbaratar el curso de la investigación" a David Sánchez.

"Todo ello, sin perjuicio del resultado que pueda arrojar el avance de las diligencias a practicar por la unidad actuante", subrayó Pedraz, que citó conversaciones entre Díez y Sáenz de Tejada.

El juez aceptó su personación como perjudicada en la causa, aunque solo por el presunto delito de calumnias, después de que aludiera a que la presunta trama le afectó "en el plano personal" por haber sido objeto, según los indicios, "de actuaciones dirigidas a obtener información sobre su persona, desacreditarla pública y profesionalmente, promover denuncias y quejas contra ella, recabar información sobre su entorno y apartarla de procedimientos judiciales concretos".