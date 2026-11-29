Archivo - El exdelegado del Gobierno Miguel Ángel Pérez Triano, durante una rueda de prensa, a 28 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha llamado para este martes como investigado al exdelegado del Gobierno en Ceuta Miguel Ángel Pérez Triano en la causa en la que investiga la entrada masiva de migrantes a la ciudad autónoma desde Marruecos.

De momento, Pérez Triano es el único imputado en la causa en la que Tardón investiga un presunto delito contra la paz y la independencia del Estado en la incursión de miles de migrantes a finales de julio.

El exdelegado del Gobierno dimitió el pasado 28 de septiembre y señaló que "semanas antes" ya había avisado al Gobierno central de la movilización que se estaba produciendo en Marruecos para pasar la frontera.

También resaltó que tenía "unas competencias limitadas" y que él no podía "decidir si se abre una frontera o se despliega al Ejército". "Es más, semanas antes ya habíamos avisado" al Gobierno central, añadió.

Según explicó, la decisión de dimitir la había tomado ya hace algún tiempo y se la había comunicado al ministro y 'mando único' para la crisis de Ceuta, Ángel Víctor Torres. Dejó la política, adujo, porque su familia "no se merece esta presión".

Pérez Triano accedió a la Delegación del Gobierno en febrero de este mismo año, habiéndose convertido en secretario general del PSOE un año antes, y se convirtió en el primer delegado del Gobierno que presenta su dimisión en Ceuta en toda la etapa democrática.

DIFERENCIAS CON SU JEFE DE GABINETE

Quien ya ha declarado como testigo, y hasta en dos ocasiones, es el que fue su jefe de gabinete en la Delegación, Gonzalo Sanz, que aseguró ante la jueza que comunicó al delegado mensajes recibidos por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) antes de la entrada masiva de personas a la ciudad autónoma desde el país vecino.

En su primera declaración, Sanz ratificó el contenido íntegro de su carta de dimisión, en la que aseguró que sí trasladó "personalmente" a Pérez Triano los mensajes de WhatsApp enviados por el CNI el 29 de julio, un día antes de la entrada masiva de personas.

Sanz ofreció una versión que contrasta con la defendida por el delegado del Gobierno en la ciudad autónoma, al trasladar que la decisión de su dimisión, que tuvo lugar el 11 de septiembre, antes que la de Pérez Triano, respondió a motivos "personales y familiares", pero también a la discrepancia existente entre su versión de los hechos y las manifestaciones públicas de su superior.

El exasesor señaló que existe una "evidente incompatibilidad" entre su afirmación de que comunicó personalmente a Pérez Triano la información escrita recibida del CNI el 29 de julio y unas declaraciones del delegado en las que aseguró no haber tenido conocimiento de esos mensajes.

Y en su segunda testifical, el exjefe de gabinete afirmó, por un lado, que Interior no tomó en serio los avisos sobre los movimientos en la frontera y, por otro, que percibió una total pasividad de los agentes marroquíes, apuntando a una voluntad de dejar pasar a los migrantes a Ceuta.

Sanz dimitió de su cargo después de conocerse que recibió mensajes de los servicios de inteligencia través de WhatsApp y que mantuvo una conversación telefónica con un agente del servicio de inteligencia un día antes de los hechos.