La jueza que investigó al hermano de Pedro Sánchez declara este jueves como perjudicada en el 'caso Leire Díez'

Archivo - La jueza Beatriz Biedma - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La jueza Beatriz Biedma, encargada de la investigación judicial a David Sánchez, hermano del presidente de Gobierno, declarará este jueves como perjudicada en el 'caso Leire Díez', la causa en la que el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga una presunta trama dirigida a desbaratar causas judiciales que afectan al PSOE.

El juez Pedraz escuchará a Biedma, la primera jueza que declarará en esta causa. La magistrada denunció haberse visto "afectada" por una supuesta campaña para "desacreditarla pública y profesionalmente", perpetrada por la supuesta trama que habría liderado el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinado la exmilitante Leire Díez.

Pedraz aceptó como acusación particular a Biedma al señalar que la jueza resulta indiciariamente perjudicada "al menos por el delito de calumnia, sin perjuicio de lo que resulte de la posterior instrucción de la causa en relación al resto de los delitos que imputa".

Biedma pidió personarse como perjudicada en el caso por haber sido objeto "de actuaciones dirigidas a obtener información sobre su persona, desacreditarla pública y profesionalmente, promover denuncias y quejas contra ella, recabar información sobre su entorno y apartarla de procedimientos judiciales concretos".

La jueza extendió esta condición al plano institucional, "por cuanto dichas actuaciones aparecen directamente conectadas con su condición" de instructora de la causa seguida contra el hermano del presidente del Gobierno, condenado por la Audiencia Provincial de Badajoz a nueve años de inhabilitación por prevaricación.

UNA CAMPAÑA DE DESCRÉDITO

En el escrito en el que pidió su personación en la causa, la jueza aseguró que los indicios apuntan a que la finalidad de la presunta trama era "neutralizar, perturbar o incluso destruir el procedimiento judicial cuya instrucción tenía encomendada".

Además, la magistrada señaló que "habría sido la propia Leire Díez quien indicó" al exjuez Luis José Sáenz de Tejada que "promoviera denuncias" contra ella ante la Fiscalía General del Estado, "por entender que disponía de capacidad de influencia sobre dicha institución".

"Si bien Sáenz de Tejada ya llevaba denunciando a la magistrada Biedma desde que ésta intervino en la instrucción de la causa penal en la que finalmente resultó condenado, es evidente que, con el respaldo del grupo criminal investigado, aprovechó el interés mediático del procedimiento penal seguido contra David Sánchez para multiplicar los efectos y daños de la campaña de descrédito organizada para perjudicar la reputación de la instructora", argumentó la abogada de Biedma.

Por otro lado, la jueza también hizo referencia a una anotación en la agenda de Díez que "estaría relacionada con investigaciones que la magistrada dirigía sobre clanes dedicados al narcotráfico".

Biedma aseguró que ha tenido conocimiento "de la existencia de contactos promovidos por el supuesto grupo criminal investigado con personas vinculadas a un conocido clan asentado en la ciudad de Badajoz con la finalidad de actuar contra la magistrada".

La jueza ha pedido a Pedraz incorporar e investigar esta anotación a la causa, al igual que las publicaciones del canal 'Magistrado Anticorrupción TV', en el cual Sáenz de Tejada "llevó una campaña activa" en su contra, según un oficio de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.