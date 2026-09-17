Una jueza pide a la Fiscalía que se pronuncie sobre si admitir la denuncia contra el dosier de periodistas de Interior

Archivo - Fachada de la sede de la Fiscalía General del Estado, a 14 de enero de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La jueza de Madrid que recibió una denuncia contra el listado de periodistas que elaboró el Ministerio del Interior ha solicitado a la Fiscalía que se pronuncie sobre si admitirla o no.

Así consta en una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que la titular de la Plaza 16 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid da traslado al Ministerio Público para que se exprese sobre la denuncia que interpuso el partido Iustitia Europa.

Dicha denuncia, presentada el pasado 9 de septiembre, estaba "dirigida contra quienes resulten responsables" de la creación de un documento "en el que se identifica y clasifica a centenares de personas vinculadas a medios de comunicación y tertulias", señala la providencia.

Además, Iustitia Europa ha comunicado en una nota de prensa que se ha personado como acusación popular en el procedimiento, "con el objetivo de impulsar las diligencias necesarias para esclarecer los hechos".

"Queremos saber quién ordenó elaborar estas fichas, quién tuvo acceso a ellas y para qué fueron utilizadas. Llegaremos hasta donde nos permita la investigación judicial y exigiremos que se depuren las responsabilidades que correspondan", ha señalado el presidente del partido, Luis María Pardo, a través de la nota.

El caso estalló tras una publicación de 'El Confidencial' del 8 de septiembre en la que desvelaba el listado de los profesionales de la comunicación elaborado por Interior, un documento que contaba con el nombre, una fotografía y una pequeña descripción.

Ese mismo día, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska pidió disculpas a los profesionales "que se hayan sentido ofendidos" tanto por el contenido del documento como por "algunas de las valoraciones vertidas" y aseguró que la finalidad del documento es "consultiva".

Interior subrayó que se trata de un documento de "carácter interno", elaborado en febrero de 2024 por la Oficina de Comunicación con una "finalidad consultiva y sin ningún propósito de establecer censura, restricción o límite alguno al ejercicio de los periodistas y de los medios de comunicación para los que trabajan".

Todo ello entre las críticas de diferentes asociaciones de periodistas. La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y la Asociación de Periodistas de Madrid (APM) expresaron "su más enérgica condena" ante la elaboración de un documento que "clasifica ideológicamente a decenas de profesionales de la información".