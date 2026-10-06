Junqueras anuncia que Rufián (ERC) será el candidato republicano al Congreso

Archivo - El presidente de ERC, Oriol Junqueras - LORENA SOPENA / Europa Press

BARCELONA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha asegurado este martes que el portavoz del partido en el Congreso, Gabriel Rufián, repetirá como cabeza de lista a las elecciones generales del 29 de noviembre.

"Seguro que será candidato por Esquerra Republicana" ha dicho en una entrevista en Ser Cataluña recogida por Europa Press al preguntársele por ello.

Junqueras ha expresado que ERC es una formación con 95 años de historia y que es "el gran partido de referencia de la izquierda en Cataluña".