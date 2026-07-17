Junqueras llama a Junts a volver a la mayoría de investidura para aprobar el nuevo sistema de financiación y los PGE

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, durante la celebración de un desayuno informativo en el Hotel Mandarin Oriental Ritz, a 17 de julio de 2026, en Madrid (España). - César Vallejo Rodríguez - Europa Press

MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha hecho este viernes un llamamiento a Junts para que vuelva a la mayoría que facilitó la investidura de Pedro Sánchez y aprovechar el tramo final de la legislatura para aprobar el nuevo modelo de financiación autonómica, el acuerdo para la condonación de la deuda catalana y los Presupuestos Generales del Estado para 2007, siempre, eso sí, que no sean "algo más que una campaña publicitaria del Gobierno".

Este es uno de los mensajes que ha lanzado Junqueras durante su intervención en el Nueva Economía Fórum, en Madrid, un día después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea haya avalado la Ley de Amnistía.

En este contexto, Junqueras ha avisado a Junts de que es "extremadamente frívolo flirtear con un moción de censura o una cuestión de confianza" obviando el "riesgo que representan el PP y Vox para la democracia liberal, la convivencia territorial y los derechos sociales".

A su juicio, no se consigue "defender a Cataluña" ni con "discursos maximalistas" ni "desertando o difuminándose", como cree que hacen a menudo los diputados y ministros del PSC y los Comunes, sino "ayudando a construir soluciones y siendo útiles para frenar al populismo de extrema derecha".

RESPUESTAS CONCRETAS, NO MAXIMALISMOS

Por eso ha emplazado al Gobierno la mayoría de investidura a "dar respuestas concretas y reales" a la gente haciendo posible el acuerdo para la condonación de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), el nuevo sistema de financiación y una nuevas cuentas públicas, que serían las primeras de la legislatura.

"Conformemos una mayoría que permita conquistar todas estas cuestiones", ha exhortado, incidiendo en que para ello es preciso el concurso de todos los partidos que apoyaron a Sánchez para llegar a la Moncloa. "No podemos permitirnos el lujo de prescindir de ninguno de ellos, todos los imprescindibles, si no, no nos sacaremos de encima la deuda", ha recalcado.

En este sentido, ha garantizado que ERC ayudará a que la Administración General del Estado tenga "los mejores Presupuestos posibles". "Pero para que eso sea posible el Gobierno español debe creérselo. Si la operación Presupuestos es algo más que una campaña publicitaria, ahí estaremos, exigentes y dialogantes porque nuestro lema nunca ha sido 'cuanto peor, mejor'", ha asegurado parafraseando al expresidente Mariano Rajoy.