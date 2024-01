Junqueras no ve bien que Junts haya votado contra la amnistía y le recuerda que debe trabajar para la "mayoría"

El presidente de Esquerra Republicana (ERC), Oriol Junqueras, ofrece unas declaraciones a los medios tras una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 30 de enero de 2024, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Esquerra Republicana (ERC), Oriol Junqueras, ha lamentado que Junts haya votado en contra de la tramitación de la ley de amnistía, porque a su juicio, "no es bueno" que no haya salido adelante en el Pleno del Congreso y les ha recordado que lo que hay que hacer es trabajar para beneficiar a la "inmensa mayoría" en todos los ámbitos posibles.

"No es bueno que esta ley no haya sido aprobada", ha señalado Junqueras ante los medios de comunicación tras el Pleno en el Congreso de los Diputados donde la proposición de Ley de Amnistía no ha superado la mayoría absoluta que necesitaba para aprobarse, tras el voto en contra de los diputados de Junts.

A su juicio, la redacción que se ha sometido a votación es "suficientemente buena" como para garantizar que "centenares de personas dejen de ser perseguidas" y aunque ha matizado que no es la ley que habrían hecho desde ERC, sí que la considera una "buena ley". "Es una ley robusta para superar las prejudiciales en Europa y para superar los filtros, por ejemplo, del Tribunal Constitucional", ha remarcado.

Según Junqueras, condenado por el Tribunal Supremo en la causa del proceso independentista de 2017 y posteriormente indultado por el Gobierno, lo que deben hacer los partidos es "trabajar para beneficiar a la inmensa mayoría" de los ciudadanos, y desde ERC están convencidos de que esta ley "lo hace".

Para esta nueva oportunidad de negociación que se abre en el próximo més, el líder de ERC apuesta por "seguir trabajando" para garantizar una ley "robusta" y que "no tenga peligro de caer en el primer escollo", ya sea en los tribunales españoles o en Europa, y "cuanto antes se produzca mejor".