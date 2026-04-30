Junts acusa a Rufián de usar la tribuna del Congreso de "pelotón de ejecución" contra ellos, al estilo Vox

Archivo - La diputada de Junts Pilar Calvo Gómez. - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

La diputada de Junts, Pilar Calvo, ha acusado este jueves al portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, de haber convertido la tribuna de oradores del hemiciclo en un "pelotón de fusilamiento" para hacer un "a por ellos" a los siete diputados del Junts, señalándoles el pasado martes, al "más puro estilo Vox", por su voto en contra del decreto ley que incluía la prórroga de los alquileres.

Calvo ha aprovechado su intervención en el Pleno, en el marco del debate sobre la reforma constitucional para blindar el derecho al aborto, para lanzar una "reflexión" sobre lo sucedido cuando, pese a que se les señaló "con nombres y apellidos", decidieron no pedir la palabra por alusiones para no participar en "circo de quienes ensucian la política". Concretamente, el portavoz de ERC sacó un billete de 50 euros en la tribuna como si fuera la "bandera" de Junts.

La diputada, que en ningún momento ha citado expresamente a Rufián, considera incomprensible la actitud del portavoz de ERC en un momento en el que, a su juicio, en la Judicatura "el enemigo" de los independentistas sigue "maquinando en despachos donde todavía resuena el sonido de sables".

"Ante esta realidad, se hace muy difícil entender cómo algunos osan convertir este atril, en un pelotón de ejecución. Nos hicieron un 'a por ellos' que me recordó las listas de otros tiempos. Nos señalaron en español, por cierto, porque los catalanes no eran el público objetivo", ha denunciado.

En este contexto ha subrayado que "no estar de acuerdo" con las políticas que otros les "quieren imponer" no debería llevar a cuestionar su "integridad moral ni a ser objeto de un señalamiento que puede traer consecuencias".

"TAL HARÁS, TAL ENCONTRARÁS"

"Las palabras tienen mucho poder, las que se escriben, las que se dicen e incluso las que todavía tienen forma de pensamiento. Hay que tener mucho cuidado porque un mal pensamiento puede convertirse en una palabra terrible y una palabra terrible puede llevar a una acción repugnante", ha avisado.

Así, ha relatado que su compañera Marta Madrenas, que defendió la posición de Junts contra el decreto ley de vivienda, "fue perseguida por un hombre" en la calle, "quizá con la intención de agredirla y que terminó escupiéndole mientras ella huía". Y ha acabado con un dicho catalán que con "mucho de karma budista": "Tal harás, tal encontrarás".

Minutos después, ya en los pasillos del Congreso, se ha preguntado a Rufián por estas quejas de Junts, y las ha restado importancia. "A mí me da igual la tensión, yo desayuno tensión --ha comentado--. Los que están muy tensionados son tres millones de personas que están puteadas por lo que votó Junts el otro día".

En todo caso, ha querido dejar claro que "está muy mal que se increpa la gente por la calle", algo que él ha vivido "por propia experiencia", y ha dicho no tener miedo "ni a Junts, ni a sus digitales, ni a sus periodistas, ni a sus opinadores". "En fin, estoy en quinto de campañas de Junts", ha ironizado.