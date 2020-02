Junts avisa al Gobierno que ha sido un error no devolver el IVA y Montero responde que Cataluña ya se lo ha gastado

Publicado 11/02/2020 17:46:08 CET

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado en el Pleno del Senado que el Estado no se ha quedado la recaudación del IVA de 2017 que tenía que haber compensado a las autonomías el año pasado y ha dicho que, en el caso concreto de Cataluña, la Generalitat "se lo ha gastado", lo que se ha traducido en más déficit y un retraso en el pago a los proveedores.

Montero ha respondido así a las críticas del portavoz de Junts per Catalunya en la Cámara Alta, Josep Lluís Cleries, a la decisión de Hacienda de facilitar más margen de déficit y el reparto de un extra FLA (Fondo de Liquidez Autonómica) a las autonomías porque no se va a devolver los 2.500 millones de euros del IVA de 2017.

Ha insistido en que no se abonó esa cantidad por un ajuste introducido por el entonces ministro Cristóbal Montoro (PP), sobre el que las comunidades no protestaron en su momento. "Y la Generalitat el dinero del IVA se lo ha gastado, no es que lo tenga el Estado", ha insistido.

Cleries ha censurado esa senda de déficit aprobada del 0,2 para las CCAA pero también que el Estado se reserve un 0,5 "para sus cositas", y ha advertido de que el Gobierno perdió "una ocasión para demostrar cambio de rumbo" en el Consejo de Política Fiscal del pasado viernes, que aprobó esta senda de estabilidad. Ha apuntado que quizá es porque el Gobierno no "pretende cambiar nada, eso es lo más triste".

"Su forma de actuar es la antipolítica en estado puro, es bloqueo, como lo es la existencia de presos políticos, de exiliados, represión y persecución judicial", ha añadido.

Montero le ha afeado al portavoz que acuse al Gobierno de guardarse déficit "para sus cositas" porque el Gobierno no dice lo mismo de la Generalitat cuando pide más financiación "para sus cositas". De haberse aprobado los Presupuestos del Estado, contra los que votó Junts, ha apuntado, las autonomías hubieran logrado más ingresos.

En cuanto al sistema de financiación, ha recordado que requiere un amplio consenso parlamentario pero también entre las comunidades, que "tienen que cooperar, no competir entre ellos". El nuevo sistema deberá sobre todo, ha concluido, corregir las diferencias "injustificables" entre los territorios mejor tratados y los peor financiados.