Junts emplaza al PSOE a interesarse por sus exigencias para la amnistía si quiere que avance la legislatura

MADRID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y portavoz de Junts, Josep Rius, ha instado al PSOE a mostrar interés, si quiere que la legislatura avance, por sus exigencias de incluir en la amnistía al 'procés' todo tipo de terrorismo y delitos como el de alta traición.

"Tenemos ahora por adelante unos días que estoy convencido que el Partido Socialista también está muy interesado en poderlos aprovechar", ha expresado para recordar al PSOE que el acuerdo que firmaron con Junts, partido de Carles Puigdemont, era solo para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

En declaraciones este jueves a La Sexta, recogidas por Europa Press, el portavoz ha querido subrayar que desde el partido independentista ya "se dijo que la legislatura avanzaría a medida que los acuerdos alcanzados se cumpliesen".

Ha señalado que Junts quiere incorporar esos aspectos "importantes y consustanciales" con el objetivo de robustecer la ley para que funcione bien, sea integral y se aplique de manera inmediata una vez sea aprobada.

A juicio de Rius, lo que no es normal es que desde la tribuna del Congreso se diga que no hay terrorismo ni traición en el 'procés' y luego no quede plasmado en la ley.

Tras asegurar que con esos cambios la ley sería perfectamente constitucional, el portavoz ha expuesto que el compromiso de Junts "también lo tiene que tener el PSOE para que la legislatura avance".