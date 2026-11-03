Junts insiste en pedir al Gobierno que traspase integralmente Renfe a Cataluña

Archivo - La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Junts en el Congreso y candidata en las elecciones generales, Míriam Nogueras, ha exigido una vez más al Gobierno el traspaso íntegro de Renfe a Cataluña porque los servicios públicos que gestiona en esta comunidad "no funcionan" y "se necesita orden y generar confianza".

En un vídeo, recogido por Europa Press, Nogueras denuncia que a primera hora de este martes, antes de tomar el AVE a Madrid para asistir a la Diputación Permanente que tendrá lugar esta tarde en el Congreso, ha mirado el estado de Rodalies y ha comprobado que de las 19 líneas, 15 tenían incidencias y de éstas seis eran graves.

Una situación que ha contrastado con los Ferrocarrils de la Generalitat, que no sumaban ninguna incidencia ni retraso, lo que viene a evidenciar, a su juicio, que los servicios que gestiona el Gobierno de Pedro Sánchez "no funcionan".

"Y cuando los servicios públicos no funcionan, un país colapsa", ha denunciado la independentista catalana, antes de insistir en la necesidad de que el Ejecutivo transfiera integralmente el servicio de Renfe a Cataluña para que empiece a gestionarse "bien". "Se necesita orden y se necesita generar confianza", ha concluido.