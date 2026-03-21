Junts niega la autodeterminación a Cuba y pide impulsar un proceso democratizador desde fuera

Archivo - La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, durante una sesión plenaria en el Congreso - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Junts considera "imposible" que Cuba pueda ejercer actualmente la "autodeterminación soberana", por lo que pide impulsar "internacionalmente" un proceso democratizador para acabar con el régimen comunista que rige en La Habana.

Así se recoge en una proposición no de ley que Junts ha registrada en el Congreso para su debate en la Comisión de Exteriores coincidiendo con los planes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de forzar un cambio de régimen en Cuba.

En su iniciativa, recogida por Europa Press, Junts argumenta que el 89% de las familias de Cuba padece pobreza extrema, el 78% se muestra partidaria de emigrar cuando tenga la oportunidad y un 92% desaprueba la gestión gubernamental, y en ese contexto, unido a que el régimen comunista "vulnera de forma continuada los derechos civiles y políticos" de la población cubana, la formación independentista sentencia que resulta "imposible" el ejercicio de "la autodeterminación soberana de Cuba y, por extensión, de la población cubana".

CUBA MALVIVE Y HAY QUE ACTUAR

"Cuba malvive, desde hace años, gobernada por un régimen antidemocrático que aboca a la inmensa mayoría de la población a una cotidianidad sin legalidad democrática, con la conculcación constante de los derechos humanos --de forma acentuada, los derechos civiles y políticos--, a la vez que el acceso a cuotas básicas de bienestar resulta inimaginable para el conjunto de los cubanos, exceptuando élites políticas determinadas", argumenta Junts.

Por ello, insta al Congreso a "manifestar públicamente la necesidad de un proceso democratizador" en Cuba y que se "impulse internacionalmente para que se ponga fin a una dictadura que ha llevado a los cubanos hasta un límite en el que ni siquiera pueden garantizar los mínimos para la supervivencia en su día a día", ni "el ejercicio de sus derechos elementales".

A su juicio, ese proceso democratizador debe ser "Un proceso democratizador promovido y reconocido desde la gobernanza global de Naciones Unidas y de las organizaciones regionales y continentales americanas, en primer lugar, así como de la Unión Europea y aquellos países europeos con vinculación histórica con Cuba".