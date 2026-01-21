Junts pide la comparecencia urgente de Óscar Puente en el Congreso por la crisis de Rodalíes tras el accidente de Gelida

El tren accidentado, a 20 de enero de 2026, en Gelida, Barcelona, Catalunya (España). - LORENA SOPENA / Europa Press

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Junts per Cataluña ha pedido hoy la comparecencia urgente del ministro de Transportes, Óscar Puente, en el Parlamento por la crisis de los Rodalíes en Cataluña tras el accidente ocurrido esta noche en Gelida en el que ha fallecido el maquinista y ha habido numerosos heridos.

La formación también ha pedido, en un comunicado, la comparecencia urgente en el Parlamento de Cataluña de la consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Silvia Paneque. La petición se solicita, según Junts, "por la crisis de Rodalíes, la mala gestión de la crisis ferroviaria y el colapso de las infraestructuras en Cataluña".

La solicitud se reliaza después de que la pasada noche hubiera un accidente de tren en la línea R4 de Rodalíes tras la caída de un muro de contención entre Sant Sadurní d'Anoia y Gelida (Barcelona), lo que provocó el fallecimiento de un maquinista en prácticas.

Además, se produjeron cinco heridos graves, seis menos graves y 26 leves, según ha informado Protecció Civil en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

El inspector de los Bombers de la Generalitat, Claudi Gallardo, ha vinculado los hechos a un desprendimiento causado por el temporal que afecta a Cataluña y ha confirmado que todos los pasajeros del convoy ya han sido evacuados y que se ha tardado más de una hora en extraer a una persona que había quedado atrapada.

Este hecho se produce después del trágico accidente ocurrido en el término de Adamuz (Córdoba) en el que se han producido más de 40 muertos tras descarrilar un tren Iryo e invadir la vía contraria al tiempo que pasaba otro tren Alvia en sentido contrario provocando un choque con los vagones del tren descarrilado.