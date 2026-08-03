Junts pide cuentas al Gobierno por la crisis de Ceuta, el papel de Marruecos y la coordinación con la UE

Archivo - La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 24 de junio de 2026, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Junts ha registrado una serie de preguntas parlmentarias en el Congreso para pedir cuentas al Gobierno por la gestión de la crisis migratoria en Ceuta y reclamar explicaciones sobre la respuesta operativa desplegada, la coordinación con la Unión Europea (UE) y la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), las actuaciones diplomáticas con Marruecos y las consecuencias de los recientes pronunciamientos judiciales sobre las devoluciones de personas que acceden nadando a Ceuta y Melilla.

En concreto, la formación de Carles Puigdemont quiere saber cuándo tuvo conocimiento el Ejecutivo del "riesgo" de una entrada masiva de personas en la ciudad autónoma, qué dispositivos extraordinarios activó antes de que se produjeran los hechos, cuál es el balance oficial provisional de la crisis y qué medidas piensa adoptar para evitar que una situación similar vuelva a repetirse.

Además, pregunta por el número provisional de personas que accedieron irregularmente a la ciudad autónoma, las que han sido retornadas, identificadas o trasladadas a otros recursos, así como por la cifra de víctimas mortales y personas desaparecidas de la que dispone el Gobierno.

Asimismo, Junts reclama conocer qué coordinación mantuvo el Ejecutivo con la Comisión Europea y Frontex durante la gestión de la crisis, cuándo informó a ambas instituciones de la situación y si solicitó el despliegue o el refuerzo de recursos de la agencia europea de fronteras, entre otros.

CARTA AL COMISARIO EUROPEO

Paralelamente, ha remitido sendas cartas a los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, para exigir explicaciones sobre la respuesta del Gobierno desde el punto de vista operativo y diplomático, y ha trasladado estas cuestiones al comisario europeo de Asuntos Interiores y Migración, Magnus Brunner, con el objetivo de conocer qué mecanismos europeos estaban disponibles y cuál fue el nivel de coordinación entre las instituciones comunitarias y las autoridades españolas.

Además, Junts avanza que, una vez se conozca el balance oficial completo de los hechos, solicitará la comparecencia de los miembros del Gobierno responsables de la gestión de esta crisis.

En esta línea, el partido independentista aspira a que el Gobierno aclare si disponía de información previa sobre una posible alteración de los mecanismos habituales de control fronterizo por parte de las autoridades marroquíes.

También quiere conocer si el Ejecutivo ha solicitado explicaciones formales a Marruecos, si ha recibido alguna respuesta oficial y si prevé revisar los mecanismos de cooperación bilateral en materia de control fronterizo.

En otra de las iniciativas registradas, la formación pregunta al Gobierno por las consecuencias prácticas de los recientes pronunciamientos judiciales sobre las devoluciones de personas que acceden nadando a Ceuta y Melilla y le pide valorar si el marco jurídico vigente garantiza un control efectivo de las fronteras exteriores de la Unión Europea.

En este contexto, Junts pregunta si el Ministerio del Interior ha impartido nuevas instrucciones a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tras esas resoluciones judiciales y si el Ejecutivo contempla impulsar modificaciones normativas para reforzar la seguridad jurídica de los agentes encargados de la vigilancia fronteriza.