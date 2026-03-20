Junts presume de que el Gobierno "compra" sus rebajas fiscales da a entender que apoyará el decreto de Irán

Archivo - (I-D) El secretario general de Junts, Jordi Turull; el líder de Junts, Carles Puigdemont y la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, durante una reunión con miembros del partido, a 17 de enero de 2025, en Bruselas (Bélgica). - Junts - Archivo

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Junts se ha jactado este viernes de que el Gobierno "ha comprado" todas sus rebajas fiscales dentro del paquete anticrisis aprobado por el Consejo de Ministros para paliar los efectos económicos de la guerra en Irán, y ya anticipa que esta aceptación es "una condición clave" para votar el jueves en el Congreso a favor del decreto centrado en asuntos económicos.

En una nota de prensa, la formación liderada por Carles Puigdemont, ha asegurado que sus rebajas fiscales planteadas en una proposición no de ley registrada hace dos semanas "se han impuesto" para paliar los efectos de la guerra sobre la economía, especialmente en el ámbito energético y de los carburantes.

En concreto, enumera la rebaja del IVA del 21% al 10% del gasóleo y la gasolina, la de la factura de la electricidad del 21% al 10% y la del 21% al 10% del gas natural. Asimismo, añade que, para reforzar el descenso de la factura de la electricidad, se incluye la reducción del impuesto especial de la electricidad del 5,11% al 0,5% y la suspensión temporal del impuesto sobre la producción de energía eléctrica, que era del 7%.

Junts subraya que estas medidas son una "condición clave" para valorar un voto favorable a este real decreto ley y defiende que tienen un beneficio directo sobre la clase media y trabajadora, así como sobre el sistema productivo de Cataluña, "especialmente los autónomos, pequeñas empresas y sector del transporte", además de señalar que también se han incorporado ayudas a las empresas electrointensivas.

EL DE VIVIENDA YA ES OTRA COSA

Sin embargo, el partido independentista no se ha pronunciado sobre el segundo decreto aprobado también este jueves, más centrado en asuntos de vivienda e impulsado por Sumar, que incluye la congelación del precio de los alquileres con duración hasta 2027 y la prórroga automática de los contratos.

El voto de Junts es fundamental, ya que en principio este texto es rechazado por PP y Vox. Y a tenor de los precedentes y sus posicionamientos públicos todo apunta a que la formación independentista se opondrá.