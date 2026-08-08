Juventudes del PSOE acusa a Ayuso de ir "de ático en ático" mientras familias y jóvenes no pueden acceder a la vivienda

1109613.1.260.149.20260808125401 Archivo - La secretaria general electa de Juventudes Socialistas de España (JSE), Aránzazu Figueroa, durante la clausura del 27º Congreso de JSE, en la sede UGT Madrid, a 31 de mayo de 2026, en Madrid (España). Esta cita con las Juventudes Socialistas de - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Juventudes Socialistas de España, Aránzazu Figueroa, ha acusado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de "pegarse la vida padre" y de ir "de ático en ático" mientras los jóvenes y las familias madrileñas afrontan dificultades para acceder a una vivienda.

"Mientras la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va de ático en ático, especulando incluso con la vivienda cuando los jóvenes y las familias madrileñas no tienen a dónde ir ni tienen la capacidad de poder comprar o alquilar una vivienda, ella se está pegando la vida padre", ha asegurado este sábado en declaraciones a los medios de comunicación.

También ha denunciado que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "vuelve a vender los derechos y libertades de las mujeres andaluzas". "Una vez más demuestra que la prioridad de las mujeres no es, para nada, la que tiene el Partido Popular, ni muchísimo menos Vox", ha indicado.

Ha criticado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, vuelva a ponerse "de lado" y guarde un "absoluto silencio" en esta comunidad, pese a que en otros territorios haya intervenido para limitar los pactos entre el PP y Vox. A su juicio, esta actitud evidencia de nuevo la "marca PP".

"Una vez más, el Partido Popular, contra las víctimas de violencia de género, contra las mujeres, contra la mayor lacra que sufre nuestra sociedad, que es la violencia de género. Una vez más Feijóo se pone de lado", ha concluido.