Koldo García concertó una cita con Delcy Rodríguez tras la salida de Ábalos de Transportes: "Estaré el jueves ahí"

Archivo - El exasesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García, durante su comparecencia en la Comisión del Senado sobre la investigación de las mascarillas durante el COVID-19, a 22 de abril de 2024, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

El exasesor ministerial contactó con la mandataria en octubre de 2021, un año y ocho meses después de que estuviera en Barajas

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha hallado un mensaje en el que se aprecia que el exasesor ministerial Koldo García concertó una cita con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, después de que el exministro José Luis Ábalos dejara de estar al frente de Transportes y un año y ocho meses después de que la mandataria aterrizara en Barajas.

"Cuando pueda la llamo por otro medio y decirle que gracias, estaré el jueves ahí para cuando usted me pueda recibir", le dijo Koldo por Whatsapp a Rodríguez la noche del 3 de octubre de 2021, según consta en una serie de mensajes, a los que ha tenido acceso Europa Press, que han sido intervenidos por los agentes del Instituto Armado.

Los mensajes entre García y Rodríguez, registrados el 3 y 5 de octubre de 2021, se han aportado al denominado 'caso hidrocarburos' que se investiga el Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, donde figura entre los principales investigados el empresario Víctor de Aldama.

La primera conversación recogida por la UCO la inició Koldo García el 3 de octubre de 2021 a las 22.00 horas. "Muy buenas vicepresidenta perdonque la moleste soy Koldo (sic)", escribió el exasesor de Ábalos.

Según el documento aportado por los agentes, Rodríguez le contestó inmediatamente: "Hola K". Al minuto siguiente, Koldo le apuntó: "Cuando pueda la llamo por otro medio y decirle que gracias, estaré el jueves ahí para cuando usted me pueda recibir".

A las 22.02 horas, la vicepresidenta venezolana respondió con un "Bien K", a lo que exasesor ministerial añadió: "Perdone que me exprese mal cuando pueda usted la llamo!!! perdón el error!!!".

Rodríguez le contestó a Koldo diez minutos después que se encontraba en un acto y le envió una fotografía. García le agradeció y le dijo: "Yo espero todo lo que usted me diga". La número dos de Nicolás Maduro cerró la conversación con un mensaje en el que se lee: "Perfrcto".

En la segunda conversación registrada, la mantenida el 5 de octubre de 2021, Koldo García se muestra en disposición de hablar con Rodríguez. "Muy buenas perdone que la moleste la puedo llamar son dos minutos", escribió a las 15.44 horas.

Tres minutos después, el exasesor de Transportes avisó a la vicepresidenta venezolana de que la llamaba "por otro medio". El último mensaje aportado por la UCO es de las 16.19 horas; en él Koldo García se limitó a avisar: "Le escribo desde otro sitio".