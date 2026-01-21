Koldo recoge en la Audiencia Nacional un disco duro con el contenido de varios dispositivos que le intervino la UCO

Archivo - El exasesor ministerial Koldo García a su llegada al Tribunal Supremo, a 15 de octubre de 2025, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El exasesor ministerial Koldo García ha sido trasladado este martes desde prisión hasta la Audiencia Nacional (AN) para recibir un disco duro con el contenido de cuatro teléfonos móviles, una tableta y un ordenador portátil que le fueron incautados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil con su detención.

Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, el juez que investiga el 'caso Koldo' en la AN, Ismael Moreno, ha acordado la entrega de lo almacenado en tres teléfonos iPhone, un móvil Huawei, un iPad y en el portátil.

Las mismas fuentes indican que la UCO solo habría entregado al juez el contenido de esos dispositivos, aunque las mismas señalan que los investigadores tienen en su poder unos 27 y que el exasesor tendrá que devolver el disco duro en un mes.

El exasesor ministerial ha sido llevado a la AN desde la cárcel madrileña de Soto del Real, donde se encuentra en prisión provisional desde el pasado 27 de noviembre, para recibir el mencionado disco duro.

El juez Moreno ha rechazado en otras ocasiones la solicitud de Koldo para que le devolvieran los teléfonos móviles y demás dispositivos intervenidos en los registros de su domicilio.

El magistrado Leopoldo Puente, que instruye el 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo, acordó este lunes mantener en la cárcel al exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor al considerar que persiste el "alto" riesgo de fuga que les llevó a prisión provisional ante la proximidad del juicio por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia, en el que García se enfrenta a peticiones de hasta 30 años de cárcel.