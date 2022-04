El presidente autonómico cree "imprescindible" que Aragón reciba un fondo extraordinario de Sánchez de 500 millones

MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha cifrado en "no menos de 500 millones de euros, siendo modesto", las necesidades de financiación de la comunidad autónoma para afrontar los gastos extraordinarios por la actual situación de crisis, antes de abordar la reforma de la financiación autonómica. Ha considerado "imprescindible" que la región reciba "algún tipo de fondo extraordinario" del Ejecutivo central.

Así lo ha dicho durante su participación en los Desayunos de Europa Press, en Madrid, patrocinados por Altadis, Cepsa, Fujitsu, Fundación Ibercaja, KPMG, Telefónica y Veolia.

Lambán ha hecho notar que el Gobierno de Aragón tiene que abrir las escuelas y los hospitales --se están construyendo dos nuevos en la provincia de Teruel--, impulsar los servicios sociales y reducir las listas de espera quirúrgica y "con la actual financiación autonómica es imposible que lo hagamos, salvo que nos saltemos el déficit de manera frívola".

El presidente aragonés ha aseverado que la situación de la Hacienda autonómica no es "preocupante", sino "lo siguiente" y ha comentado que ya se lo ha hecho saber a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien es "escrupulosa defensora de las arcas del Estado".

Ha señalado que Aragón y otras siete comunidades se han reunido, la última vez en Santiago de Compostela, para fijar "criterios compartidos" de cara a la reforma de la financiación autonómica y que "hay otras comunidades, como las levantinas o Madrid, que tienen una visión distinta", pero "las bases están puestas para que algún día se produzca el debate".

A su juicio, el momento actual no es el adecuado para iniciar la reforma de la financiación autonómica: "Me da la impresión de que no", recordando que tanto PSOE, como PP "han venido a decir que no es el momento", tras lo que ha recalcado que éste no es un debate "ideológico", sino "territorial" y "tal y como están las cosas es difícil que se pueda abordar con solvencia". Ha aclarado: "No seré yo quien urja" a llevarlo a cabo ahora.

SITUACIÓN AGÓNICA

El presidente aragonés ha asegurado que todas las comunidades autónomas atraviesan una situación "agónica" en materia de financiación.

Ha enfatizado que la COVID-19 "sigue teniendo impacto" y ha traído consigo "la reducción de las expectativas económicas", como también la guerra de Ucrania, cuyo impacto "va a ser muy notable", pero "los hospitales siguen abiertos, las listas de espera se han desbocado, ha habido que hacer inversiones en tecnología sanitaria y el incremento de los precios de los materiales va a suponer un encarecimiento brutal de las obras que tenemos contratadas".

También ha comentado que la financiación autonómica actual es "insuficiente" y está "injustamente repartida", rechazando los "estereotipos malintencionados que se han atribuido a las comunidades", como su "voracidad gastadora", haciendo hincapié en que son las comunidades autónomas las que gestionan el estado del bienestar, a excepción de las pensiones, y "una financiación deficiente afecta a la educación, la sanidad y los servicios sociales".

Ha insistido en que la financiación autonómica se debe repartir "teniendo en cuenta lo que cuesta mantener los servicios" no el número de habitantes, "un problema que tenemos muy serio y al que más pronto que tarde habrá que poner remedio".