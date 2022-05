Lambán, sobre Pegasus, pide "sensatez" porque es una "polémica" que solo beneficia "a quien no cree en España"

ZARAGOZA, 3 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha manifestado que la "polémica" entorno al uso del programa Pegasus "solo beneficia a partidos y a personas que no creen en España y que están utilizando la polémica para sus estrategias de desestabilización política y de ataque a la Constitución".

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios de comunicación, con ocasión de su participación en la reunión del Consejo Empresarial y Comité Ejecutivo de CEOE Aragón que se ha celebrado en el Palacio de Larrinaga de Zaragoza.

Lambán ha pedido al Gobierno y a las fuerzas políticas "sensatas de este país" que, de la manera más rápida posible "corten de raíz toda esta polémica. Asimismo, ha dicho que está "en juego" una institución "que es básica para el buen funcionamiento de cualquier país y, desde luego, de España", el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

"Tenemos unos magníficos servicios de inteligencia que lo han demostrado sobradamente a lo largo de la historia" y el presidente aragonés ha agregado que conoce a profesionales del CNI que le "ratificado" esta idea.

Por eso, se ha recuperar "cuanto antes" su prestigio, "quede totalmente restablecido a ojos de la sociedad española y, lo que quizás sea más importante, a ojos de la opinión pública internacional, porque un país con los servicios de información atacados, escarnecidos y puestos en entredicho es un país que sufre muchísimo en su reputación internacional", ha glosado.

En su caso en particular, Lambán ha comentado que no está preocupado por su intimidad. "No he estado preocupado absolutamente nunca" y su teléfono móvil "lo podría llevar encendido permanentemente y a todas las horas del día e incluso con el amplificador puesto".