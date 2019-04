Lastra (PSOE) destaca del CIS la presencia testimonial del PP en la "España plurinacional"

Publicado 09/04/2019 14:16:41 CET

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La 'número dos' del PSOE, Adriana Lastra, ha destacado este martes de la macroencuesta sobre intención de voto del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) cómo el PSOE lograría representación en prácticamente todo el territorio nacional, frente al PP, que pincharía en "la España plurinacional", sin lograr diputados por las provincias vascas y sólo uno en Cataluña.

En declaraciones a los medios de comunicación desde la sede del partido en Ferraz, Lastra ha saludado que el sondeo del CIS refleje que su formación es el partido que "más confianza" genera entre los españoles.

Sin embargo, ha alertado de que con un alto número de indecisos (un 25,3 por ciento), que aumentan hasta el 38 por ciento si se añaden los entrevistados que no saben o no contestan a la pregunta de a quién votarán, "no hay datos completamente fiables". Para intentar convencer a esos indecisos, la campaña será clave, ha subrayado.

De la movilización del electorado progresista dependerá en gran medida que el 28 de abril se convierta en una "gran oportunidad" para España o en un "gran riesgo", que los españoles conquisten el futuro o retrocedan en la historia si son más en el Congreso los "nostálgicos del pasado" que "los partidarios del progreso".

Con los datos del CIS sobre la mesa, Lastra ha destacado cómo el PSOE se sitúa en primera posición, a más de 10 puntos de distancia de la segunda fuerza, el PP, con una horquilla el primero de entre 123 y 138 escaños, y entre 66 y 76 escaños el segundo.

La encuesta del CIS, ha resaltado Lastra, también refleja que el PSOE es la única formación que obtendría representación en prácticamente todo el territorio, "tanto en la España interior, donde Podemos, Ciudadanos y Vox apenas consiguen representación, como en la España plurinacional, donde el PP tiene una presencia testimonial", con ningún diputado en Euskadi y uno en Cataluña.

Aun así, la cabeza de lista del PSOE al Congreso por Asturias no ha querido lanzar las campanas al vuelo y ha recordado lo que ocurrió en las pasadas elecciones andaluzas del dos de diciembre, para las que todas las encuestas daban al PSOE como vencedor y con garantías de retener el Gobierno, un pronóstico que no se cumplió.

Y no se cumplió porque el electorado progresista no se movilizó lo suficiente. Por eso ha alertado de que en esta ocasión "la ultraderecha está a las puertas del Congreso" y las tres formaciones de derecha, PP, Ciudadanos y Vox, han dicho que si suman gobernarán.