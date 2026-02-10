El legado del humanista Rafael Altamira entra en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes

El legado de Rafael Altamira llega el martes a la Caja de las Letras del Instituto Cervantes - AYUNTAMIENTO DE EL CAMPELLO

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Cervantes ha sido este martes el escenario del cierre del 'Año Altamira', con la introducción del legado del humanista alicantino en la Caja de las Letras y la presentación del libro 'Rafael Altamira y Cervantes', coincidiendo con el 160 aniversario del nacimiento del académico alicantino.

En un acto desde el Instituto Cervantes, se ha consagrado este homenaje con la introducción de los objetos la rúbrica del presidente del Instituto Cervantes, Luis García Montero, y la nieta mayor del homenajeado, María luz Altamira García-Tapia, en representación de la familia y propietaria de la caja.

"Esté donde esté, estará contento por el día de hoy", ha proclamado la nieta mayor del homenajeado, mientras que Montero le ha entrado una de las dos copias de la llave que cierra la caja en la que ahora descansa el legado del humanista.

En concreto, la caja 1456 del Instituto Cervantes recoge desde este martes un repositorio de seis objetos que representan el legado del jurista y humanista.

Está formado por un retrato de Rafael Altamira hecho en lápiz y acuarela por un autor desconocido, en 1969; un ejemplar del libro 'Reposo', publicado en 1903; una carta Altamira a Manuel B. Cossío, como Director General de Primera Enseñanza, del año 1911; una fotografía de la esposa de Rafael Altamira y sus tres hijos, fechada en 1909; un ejemplar del libro presentado 'Rafael Altamira y Cervantes' y la fotocopia de una carta del humanista a su hijo.

También han acudido al acto el alcalde de El Campello, Juan José Berenguer, y parte de su equipo; la doctora en Literatura Hispanoamericana por la Universidad de Alicante y autora del libro, Eva Valero Juan; e Ignacio Ramos Altamira, doctor en Filosofía y Letras y bisnieto del homenajeado.

EL FIN DEL 'AÑO ALTAMIRA', UN "PUNTO Y SEGUIDO"

Este ciclo anual comenzó 10 de febrero del año pasado, con motivo de la inhumación del humanista en El Campello, cuyo Ayuntamiento ha sido el promotor del 'Año Altamira'. Por ello, un año después, ha culminado en Madrid este año dedicado a quien fuera presidente de la Liga Cervantina, antecesor del actual Instituto Cervantes.

Juan José Berenguer, alcalde de El Campello, municipio donde se crió Altamira y donde descansan los restos mortales del humanista desde hace justo un año, ha asegurado que, pese al cierre del ciclo, este será "un punto y seguido" en "el estudio del legado del más universal de los alicantinos", quien fuera, entre otras cosas, nominado dos veces al premio Nobel de la Paz.

OTRA VOLUNTAD CUMPLIDA EL DÍA DE SU CUMPLEAÑOS

Durante la presentación del libro 'Rafael Altamira y Cervantes', Eva Valero ha recordado la voluntad de Altamira de que todos sus escritos sobre Cervantes fuesen recogidos en una única colección. Fue en el volumen 'Homenaje a Cervantes', publicado por la UNAM de México en 1948, donde dicha voluntad quedó reflejada: "Si llegara a formarse una colección completa de mis escritos referentes al Quijote, los lectores tendrán mi bibliografía entera de carácter cervantino".

De esta manera, casi ochenta años después se ve cumplida su voluntad de la mano de Valero, su bisnieto Ignacio Ramos Altamira y el impulso editorial del Instituto Cervantes.

La primera del libro es un estudio de las obras de Altamira, que recoge textos de Valero, Ramos Altamira y Asunción Esquembre, de la Universidad de Alicante. La segunda recoge todas las publicaciones de Altamira sobre Cervantes, "que son 15", ha afirmado Valero, quien asegura también que "hubo bastantes dificultades" en la recopilación.

También estuvo presente en el acto y en la presentación Marta Mateo, vicerrectora de Extensión Universitaria y Proyección Universal de la Universidad de Oviedo, institución de la que Altamira fue catedrático de Historia del Derecho y a quien representó en todo el mundo como embajador.