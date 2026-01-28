Leire Díez pide a la AN que levante el secreto de la causa sobre presuntas irregularidades en contratos públicos

Archivo - La exmilitante socialista Leire Díez a su salida de la Audiencia Nacional, a 13 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La exmilitante del PSOE Leire Díez ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional (AN) Santiago Pedraz que levante el secreto de sumario de la causa en la que la investiga por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos.

Así lo ha pedido la abogada de Díez en un recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que indica que los hechos "habrían sucedido entre los años 2021 y 2023", por lo que "no parece que pudiera concurrir una necesidad de adoptar las gravosas medidas que se están adoptando".

La letrada señala que Díez "no solo facilitó inmediatamente el acceso a sus documentos, correos, dispositivos, claves y contraseñas" a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, sino que "jamás ha dejado de comparecer cuando ha sido llamada".

Además, considera que la prórroga acordada por Pedraz el pasado 9 de enero es "contraria a derecho". "La ausencia de motivación suficiente en el auto de prórroga constituye una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, al derecho de defensa y al principio de contradicción, generando indefensión y la nulidad de la resolución", indica la abogada.

Asimismo, remarca que "el bloqueo total tanto de las cuentas de las que Leire Díez" como las de "todas aquellas que pudieran mantener abiertas sus familiares" podrían afectar "de modo esencial a los derechos e intereses legítimos" de la exmilitante socialista.

El magistrado Antonio Piña acordó el 13 de diciembre dejar en libertad con medidas cautelares a Díez, al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y al empresario Antxon Alonso, socio del exdirigente socialista Santos Cerdán, también investigados por presuntas irregularidades en contratos públicos.

Fuentes jurídicas confirmaron a Europa Press que el juez les impuso como medidas cautelares retirada de pasaporte, prohibición de salida del país y comparecencias quincenales en sede judicial tras su detención esa misma semana por agentes de la UCO.