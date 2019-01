Lesmes pide a los nuevos jueces defender el "carácter irrenunciable" del imperio de la ley de la Constitución

Publicado 08/01/2019 13:07:15 CET

Recuerda que el Poder Judicial es un "pilar fundamental" para garantizar la convivencia "en cada uno de los rincones de nuestro país"

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo en funciones, Carlos Lesmes, ha pedido este martes a los nuevos jueces que defiendan "el carácter irrenunciable" del imperio de la ley fijada en la Constitución y el respeto a los derechos individuales y colectivos que protegen los postulados "más básicos de la convivencia".

Así lo ha dicho en el acto formal de entrega de despachos a los integrantes de la sexagésimo octava promoción de la Escuela Judicial, que ha sido presidido por el Rey Felipe VI, y que en esta edición se ha trasladado a Madrid con motivo del 40 aniversario de la Constitución.

Durante su discurso, Lesmes ha compartido la "alegría" de las 40 mujeres y 23 hombres que reciben hoy sus despachos, pero les ha advertido de que la tarea y "responsabilidad" que tienen encomendada a partir de ahora "no estará exenta de dificultades". "Las decisiones que tendréis que tomar no serán fáciles y, ciertamente, no siempre los jueces desarrollamos nuestra labor en unas condiciones óptimas", ha indicado.

Por ello, Lesmes --en funciones como máximo representante del órgano de gobierno de los jueces desde el pasado 4 diciembre, cuando expiró su mandato-- ha pedido a estos nuevos miembros de la carrera judicial que con sus decisiones contribuyan "a la paz social" y defiendan "el carácter irrenunciable de los principios y postulados más básicos de nuestra convivencia: el imperio de la ley y el respeto a los derechos individuales y colectivos".

En este sentido, el presidente del órgano del CGPJ ha recordado que la Justicia, "nació con la Constitución" y está administrada por los jueces y magistrados "independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.

MISIÓN DEL PODER JUDICIAL: "GARANTIZAR LA CONVIVENCIA EN LIBERTAD"

Asimismo, Lesmes ha señalado que los nuevos jueces forman ahora parte de un Poder del Estado que, "constituye hoy un pilar fundamental dentro del entramado institucional" y ha insistido en que su "misión esencial" es la de "garantizar la convivencia en libertad en cada uno de los rincones de nuestro país y la protección de los derecho de todos".

Pese a las "importantes carencias organizativas y de medios" que aún es necesario "mejorar" en la Justicia, ha señalado Lesmes, el "nivel de exigencia" de los jueces es "altísimo", ya que son "correa de transmisión de estos principios a la sociedad". Para ello, les ha aconsejado "mantener intacta" su vocación y tener una "actitud personal y profesional intachable" para que se ganen la "confianza" de la sociedad.

Al inicio de su intervención, en la que ha estado acompañado por la ministra de Justicia, Dolores Delgado; la fiscal general del Estado, María José Segarra; y el director de la Escuela Judicial, Jorge Jiménez; el presidente del CGPJ ha querido agradecer al Rey su apoyo al Poder Judicial porque, según ha dicho, su "cercanía" les "fortalece" y "alienta".

AGRADECIMIENTO AL APOYO DE LA CORONA

"El apoyo de la Corona a la institución judicial de España, solo puede ser correspondido mediante nuestro más firme compromiso con la Jefatura del Estado, en cuyo nombre administramos Justicia, tal y como establece expresamente el artículo 117 de nuestra Carta Magna", ha afirmado.

Por último, el presidente del Poder Judicial ha hecho referencia a la reciente celebración del 40 aniversario de la Constitución --motivo por el que este acto ha sido trasladado este año a Madrid, después de que llevase celebrándose durante 20 años en Barcelona--, de la cuál emanó el órgano de gobierno de los jueces.

Además, también se cumplen 25 años que el Consejo asumió la competencia en materia de selección y formación de jueces y magistrados, inaugurando en 1997 la Escuela Judicial, cuya sede está en Barcelona. "Hoy hemos querido conmemorar también aquellos importantes momentos, entregando los despachos en la capital de España, sede del Consejo General y ciudad donde fueron seleccionados y formados los jueces de aquellas primeras promociones", ha añadido.

NO PERDER LOS IDEALES

Antes del discurso de Lesmes, ha tomado la palabra el director de la Escuela Judicial, que ha pedido a los nuevos jueces que "no pierdan sus ideales" que les llevaron a optar por la carrera judicial. Según ha dicho Jiménez, "cada caso es distinto y único" y ante esto les ha recomendado que no piensen que "siempre" estarán en la "posesión de la verdad", sino que escuchen las opiniones de los demás porque les pueden "enriquecer" o incluso "dar soluciones distintas a los problemas que tengáis que afrontar".

Entre las autoridades que han asistido al acto se encuentran el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, presidentes de Sala del Tribunal Supremo como Manuel Marchena (Penal) o Luis Díez-Picazo (Contencioso-Administrativo); el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso; representantes de las asociaciones judiciales; el presidente del Consejo General de los Procuradores, Juan Carlos Estévez o altos cargos policiales como el actual jefe de los Mossos d'Esquadra, Miquel Esquius.