La ley de PSOE y Junts para traspasar la inmigración a Cataluña, abatida en el Congreso por PP, Vox, Podemos

Archivo - Un componente del PP levanta la mano en el Congreso de los Diputado - EUROPA PRESS/E. Parra. POOL - Europa Press

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Congreso ha rechazado este martes la tramitación de la proposición de ley de PSOE y Junts para traspasar a Cataluña la gestión de la inmigración, un texto que ha salido derrotado por los votos de PP, Vox, Podemos y UPN, como estaba previsto, pero también con ayuda de dos miembros del grupos plurinacional de Sumar, socio minoritario del Gobierno.

En concreto, la iniciativa legislativa ha contado con el rechazo del Grupo Popular, Vox, Podemos y los diputados de Sumar Alberto Ibáñez (Compromís) y Jorge Pueyo (Chunta Aragonesista), así como el de UPN, Alberto Catalán, del Grupo Mixto, que han sumado 177 votos, mayoría absoluta.

A favor de tramitar la ley se han pronunciado los otros 173 diputados, de PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG, CC y la otra mitad de Compromís (Agueda Micó), más el exministro José Luis Ábalos.