Liberadas 26 mujeres explotadas sexualmente en condiciones de esclavitud por una red criminal china

1103169.1.260.149.20260710111624 Liberadas por la Policía Nacional 26 mujeres explodas sexualmente en condiciones de esclavitud por una red criminal china - POLICÍA NACIONAL

MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional y Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han liberado a 26 mujeres que eran explotadas sexualmente en prostíbulos de varias provincias españolas en una operación en la que han sido detenidas 16 personas y clausurado once prostíbulos.

Las víctimas permanecían bajo un régimen de esclavitud en el que debían estar disponibles las 24 horas del día siete días a la semana, realizar servicios sin preservativo y sin posibilidad de rechazar ningún cliente, según ha informado la Policía Nacional en una nota de prensa.

Han sido detenidas 16 personas en Madrid (4), Valencia (4), Zaragoza (3), Barcelona (2), Tarragona (2) y Figueres (1), entre las que se encuentra la principal responsable de la red que ha ingresado en prisión provisional.

La investigación, que ha contado con la colaboración de la ONG Our Rescue, ha desmantelado una organización criminal que captaba a mujeres de origen chino y latinoamericano a las que imponían un régimen de esclavitud, obligándolas a estar disponibles de forma permanente y ofrecer servicio a domicilio, controlando en todo momento su actividad.

CAPTADAS COMO MASAJISTAS O ESTILISTAS

La investigación se inició con la detección en Zaragoza de un piso donde mujeres de nacionalidad china ejercían la prostitución tras ser captadas como masajistas o estilistas mediante anuncios en redes sociales y a través de aplicaciones chinas de mensajería instantánea.

Las mujeres, en estado de necesidad económica y en ocasiones en situación irregular en España, aceptaban las propuestas laborales sin ser conocedoras de la verdadera naturaleza de la actividad que finalmente iban a desempeñar.

DOCUMENTACIÓN FALSA

Las víctimas estaban permanentemente vigiladas a través de cámaras de videovigilancia y obligadas a realizar servicios sexuales a domicilio e incluso sin preservativo. Todas las ganancias generadas debían ser entregadas íntegramente al entramado, recibiendo solo el 50% de los beneficios restantes una vez se consideraba que la deuda contraída inicialmente había sido saldada.

Para facilitar su entrada en España, las víctimas captadas en sus países de origen recibían documentación falsa proporcionada por la organización, y una vez aquí, les suministraban tarjetas de residencia y trabajo de mujeres en situación regular en el país con el fin de suplantar sus identidades en caso de inspecciones en los prostíbulos o identificaciones policiales.

Los explotadores gestionaban al menos once prostíbulos en las ciudades de Madrid, Valencia, Tarragona, Barcelona y Zaragoza, algunos de ellos gestionados conjuntamente con otros socios, y las víctimas eran rotadas de manera constante entre ellos para maximizar los beneficios.

Otra de las actividades desarrolladas por el entramado consistía en crear prostíbulos clandestinos desde cero. Para ello alquilaban locales o pisos que gestionaban hasta consolidar una importante red de clientes, momento en el que traspasaban el negocio a otros gestores a cambio de grandes sumas de dinero.

ARMAS TIPO KATANA INTERVENIDAS

En los registros realizados los agentes han incautado 35.000 euros en efectivo, varias armas prohibidas tipo katana, diversas sustancias estupefacientes y potenciadores sexuales, 24 terminales móviles, dos pasaportes falsos y abundante documentación relativa a la actividad delictiva llevada a cabo por esta organización criminal.

Además, la investigación permitió detectar un sistema estructurado de ocultación dispersión de fondos destinado a integrar los beneficios obtenidos ilícitamente en el circuito económico legal.

Como resultado de la investigación del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria por presunto delito de blanqueo de capitales, la autoridad judicial acordó el embargo de cinco inmuebles valorados en más de medio millón de euros, dos vehículos y la intervención de ocho cuentas bancarias.

Esta operación se enmarca dentro del Plan de la Policía Nacional contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual. La Policía Nacional cuenta con la línea telefónica 900 10 50 90 y el correo trata@policia.es para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia, anónima y confidencial de este tipo de delitos, no quedando reflejada la llamada en la factura telefónica.