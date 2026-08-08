El líder de IU augura que Ayuso "saldrá mal parada" por el ático en Chamberí: "Es el inicio del fin de su liderazgo"

1109550.1.260.149.20260808095953 El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, en una entrevista con Europa Press - DIEGO RADAMES

MADRID, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha asegurado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "saldrá mal parada" de la polémica por la compra de un ático en el distrito madrileño de Chamberí y ha augurado que esta crisis supone "el inicio del fin de su liderazgo", al acusarla de haber "mentido a todo el mundo" sobre la operación inmobiliaria.

En una entrevista concedida a Europa Press, Maíllo ha defendido que la dirigente madrileña "ha perdido credibilidad" y ha considerado que la gestión de esta polémica marcará "el inicio de la decadencia de un político entre los suyos".

Asimismo, preguntado por si pide la dimisión de Ayuso con la información conocida hasta ahora con la compraventa de dicho ático, ha respondido de forma tajante: "Absolutamente". "Tendría la única salida digna, que era dimitir ante las mentiras permanentes y frivolidades", ha sostenido.

En este sentido, el dirigente de IU ha acusado a la presidenta madrileña de faltar a la verdad en distintos aspectos relacionados con la adquisición del inmueble. Así, ha asegurado que "ha mentido sobre la empresa y la operación de la empresa, ha mentido sobre el uso, ha mentido sobre la operación de compra, ha mentido sobre unas obras que no se han anunciado y ha mentido también sobre la partida finalista de la supuesta venta para ayudar a la recuperación de los daños provocados por los incendios".

"IGNORANCIA, MALDAD O LAS DOS COSAS"

Además, ha cuestionado la explicación ofrecida por el Gobierno regional sobre el destino de los ingresos derivados de la futura venta del inmueble, al considerar que esos fondos no pueden reasignarse "así como así" en los presupuestos. "O demuestra mucha ignorancia o demuestra maldad, o las dos cosas", ha afirmado.

Maíllo también ha criticado que el Ejecutivo madrileño haya terminado atribuyendo la responsabilidad de la operación al consejero de Presidencia y ha calificado de "indigna" toda la gestión de la polémica. "Es una tomadura de pelo", ha resumido.

Por otra parte, ha explicado que Izquierda Unida está analizando la operación a través de sus equipos económicos y jurídicos antes de decidir si emprende alguna actuación. "Primero vamos a esperar explicaciones políticas y, conociendo las explicaciones políticas y nuestras propias informaciones, cotejándolas, tomaremos las decisiones oportunas", ha señalado.

EL ÁTICO DE 485 METROS CUADRADOS

La polémica surgió después de que la Comunidad de Madrid confirmara la adquisición de un ático de 485 metros cuadrados en el distrito de Chamberí a raíz de obras de reforma de la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional.

Posteriormente, la presidenta madrileña anunció que el inmueble se pondrá finalmente a la venta, junto con otros cuatro activos, y aseguró que los más de 20 millones de euros que espera obtener se destinarán a la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios.