El líder del Polisario ve "poco probable" que los esfuerzos de Trump "lleguen a buen puerto" si se alinea con Marruecos

El líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, durante el 50 aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) en los campos de refugiados de Tinduf (Argelia) - FRENTE POLISARIO

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, considera "poco probable" que los esfuerzos de mediación auspiciados por la Administración de Donald Trump para resolver el conflicto del Sáhara Occidental "lleguen a buen puerto" habida cuenta de que se ha posicionado del lado de las tesis de Marruecos y no se pone en el centro el derecho de autodeterminación de los saharauis.

"La cuestión del Sáhara Occidental no se trata de una cuestión de optimismo, sino de descolonización, de aplicación del Derecho Internacional", subraya el también presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), ante la posibilidad de que las conversaciones promovidas por Estados Unidos junto con la ONU en los últimos meses puedan culminar en una solución a un conflicto que se resiste desde hace 50 años.

"El éxito de cualquier ronda de negociaciones depende precisamente de que se pongan en el centro los derechos del pueblo saharaui", defiende Ghali, para quien "toda negociación que no esté en ese marco, está condenada a fracasar porque el Frente Polisario, como representante del pueblo saharaui, no renunciará a sus derechos legítimos a la autodeterminación e independencia". "No existe alternativa realista a ello", acota.

En este sentido, deja claro que "todo esfuerzo que se haga en aras de alcanzar la resolución del conflicto, venga de donde venga, debe fundamentarse en la naturaleza jurídica de la cuestión del Sáhara Occidental", que no es otra, remarca, que la de "un territorio no autónomo y pendiente de descolonización".

Estados Unidos ha auspiciado desde el pasado mes de octubre al menos tres rondas de conversaciones --una de ellas en febrero en Madrid-- entre Marruecos, el Frente Polisario, Argelia y Mauritania, con el respaldo de Naciones Unidas, partiendo de la resolución 2797 de la ONU en la que se insta a las partes a mantener negociaciones "sin condiciones previas" partiendo del plan de autonomía "con miras a lograr una solución política definitiva y aceptable para todas ellas que contemple la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental".

Sin embargo, incide Ghali, "hasta el momento, la Administración Trump se ha posicionado en favor de la propuesta de autonomía marroquí" para el Sáhara Occidental, planteada en 2007 y que también secundan otros países, como España o Francia. Cabe recordar que Trump fue el primero en dar el paso de reconocer la soberanía marroquí sobre la antigua colonia española en diciembre de 2020, semanas antes de concluir su primer mandato.

Por tanto, agrega el líder del Polisario, que no ha querido desvelar si habrá próximamente nuevas rondas, "es poco probable que sus esfuerzos lleguen a buen puerto". "Sin embargo, nunca es tarde para posicionarse en favor del Derecho Internacional, sea por parte de la Administración Trump, o cualquiera", esgrime, en un mensaje dirigido al resto de países que se están alineando con las tesis estadounidenses, entre los que figura España.

CONTACTO DE EEUU CON EL MSP

Ghali también se ha pronunciado sobre el encuentro mantenido el pasado 30 de junio por el embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, con una delegación del Movimiento Saharauis por la Paz (MSP), un grupo fundado en 2020 por antiguos miembros del Polisario y liderado por Hach Ahmed Baricalla, quien participó en la cita.

"El Frente Polisario es el único y legítimo representante del pueblo del Sáhara Occidental", reivindica su líder, incidiendo en que "así lo han reconocido todas las organizaciones internacionales e instancias judiciales, incluido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea".

Así pues, "como tal, es el único interlocutor que lidera el proceso político, en representación del pueblo saharaui, a lo largo de estos 50 años", añade Ghali, restando legitimidad a un grupo al que se considera más cercano a las tesis marroquíes.

Fue el propio Walz el que desveló en redes sociales el encuentro con los representantes del MSP. "Estas son voces saharauis comprometidas con la paz, el compromiso y una solución duradera", dijo de los representantes del grupo de oposición el embajador, defendiendo que "el mundo debería escucharles".

Desde el Departamento de Estado, un portavoz ha trasladado a Europa Press que "Estados Unidos está comprometido a apoyar el diálogo entre todos los actores", sin entrar a aclarar si también se considera ahora al MSP como tal, y ha precisado que Waltz aprovechó "la oportunidad para escuchar perspectivas diversas sobre la forma de avanzar" en la resolución del conflicto.

Así las cosas, el portavoz del Departamento de Estado ha asegurado que "Estados Unidos se mantiene firme en su apoyo a una solución duradera y mutuamente aceptable en base a la resolución 2797, la cual ofrece el marco para la negociación de una solución política" y entiende que "la propuesta de autonomía de Marruecos ofrece la base para ello".

ÚLTIMO ATAQUE DE MARRUECOS

Por otra parte, Ghali ha hablado por primera vez sobre el ataque perpetrado el pasado 7 de junio por Marruecos en el que murieron tres integrantes del Polisario, entre ellos Lehbib Mohamed Abdelaziz, hijo del fallecido presidente de la RASD Mohamed Abdelaziz y a quien se consideraba como uno de los posibles sucesores del actual líder.

Preguntado sobre si este último ataque con drones marroquíes --el Polisario dio por roto el alto el fuego acordado en 1991 en noviembre de 2020 y desde entonces se han producido enfrentamientos esporádicos--, busca hacer descarrillar el proceso de negociación, Ghali replica rotundo que "el objetivo último de Marruecos con los ataques es causar el mayor daño posible al pueblo saharaui".

Por este motivo, añade, "el territorio del Sáhara Occidental es el más minado del mundo", en referencia a la fuerte presencia de estos artefactos, principalmente en torno al muro que separa la parte del territorio controlada por Marruecos --dos terceras partes del total-- de la que controla el Polisario.

"Al principio de la guerra", sostiene Ghali, "fue mucho más visible esta intención de infligir el mayor daño posible al pueblo saharaui". "Sin embargo, ahora, puede dar la sensación de hechos aislados, pero en ningún caso lo son estos ataques que afectan tanto a militares como a población civil saharaui", denuncia.

Con todo, el líder del Polisario no entra a calificar como ataque selectivo el que costó la vida Lehbib Mohamed Abdelaziz. "Para Marruecos, todas las personas que integran el Polisario son objetivos permanentes. Sea en el ámbito militar como en lo diplomático, así como también las y los defensores de Derechos Humanos en la parte ocupada del Sáhara Occidental", replica al ser preguntado al respecto.