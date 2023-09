Líder PSE dice que "no hay tiempo que perder" y pide "responsabilidad a todos" para investir a Sánchez

Cree "desmedida" la iniciativa pactada por ERC y Junts y la enmarca "en la disputa particular" que mantienen ambas formaciones



29 Sep.

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha afirmado este viernes que "no hay tiempo que perder" en las negociaciones para lograr que el presidente en funciones, Pedro Sánchez, sea nuevamente investido, y ha pedido "responsabilidad a todos" para que se pueda formar un gobierno progresista liderado por el PSOE.

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, Andueza ha lamentado que el candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, haya decidido "perder mucho tiempo" y que haya pasado "mes y medio de un lado a otro, sabiendo todos desde el primer momento que su investidura iba a ser un fracaso".

En este sentido, el secretario general de los socialistas vascos ha considerado que el líder del PP "quizás ha estado calentando el ambiente político", algo que, en su opinión, "es tener poca responsabilidad".

"No hay tiempo que perder, y si lo hacemos cuanto antes (la investidura de Sánchez), mejor. Si las negociaciones van bien, espero que la investidura pueda ser posible el próximo mes. A ver si es así", ha destacado.

Así, se ha referido a la iniciativa conjunta pactada por ERC y Junts en la que aseguran que no apoyarán a un futuro Gobierno si no acepta dar pasos hacia un referéndum en Cataluña, y ha indicado que se trata "una iniciativa desmedida" que ha enmarcado "en la disputa particular" que mantienen ambas formaciones catalanas.

Andueza ha destacado que "aquí lo que está en juego no son las obsesiones de algunos, sino los numerosos derechos sociales logrados", y ha considerado que "andar con otras cosas es tomar muchos riesgos", por lo que ha advertido a ERC y Junts de que, "si toman esos riesgos, será su responsabilidad si vamos a otras elecciones".

"Nos vamos a basar en el diálogo y en el acuerdo y en lo que se puede hacer dentro de nuestro marco legal. Aún somos positivos y creemos que es posible ir a esa sesión de investidura y tener un gobierno progresista liderado por el PSOE. Creo que es el momento de actuar todos con responsabilidad y no de que cada uno ande con sus cosas", ha explicado.

AMNISTÍA

Asimismo, el secretario general del PSE-EE ha señalado que no conoce los detalles de las negociaciones que se mantienen en torno a la amnistía, aunque ha dicho que "todos sabemos que están hablando sobre ese tema", y ha apostado por "solucionar políticamente un problema surgido de la política".

En este sentido, ha considerado que, "si ahora estamos como estamos, es por culpa de esos que hablan tanto", y ha recordado "el tremendo perjuicio ocasionado por el Gobierno del PP en Cataluña durante muchos años mediante muchas decisiones".

"Ahora Cataluña debe volver a los momentos anteriores el procés. Sería muy beneficioso para todos recuperar Cataluña socialmente, políticamente y económicamente, y hacer el camino todos juntos. Creo que no conviene a nadie que Cataluña vuelva al punto central del procés", ha asegurado.