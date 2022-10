Llop defiende que el modelo de elección parlamentaria del CGPJ es el "más independiente" de toda Europa

Dice que el Gobierno "no tiene nada que ver" en las conversaciones y que Bolaños negocia en nombre del PSOE

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha defendido este jueves el actual sistema de elección parlamentaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al que ha definido como el "más independiente" de "todos" los de Europa, ya que ha subrayado que es el que tiene más competencias y el menos ligado al Gobierno.

En opinión de Llop, el modelo se ha puesto en cuestión ahora porque se "ha quebrado" el principio de "lealtad institucional" por la falta de acuerdo entre los partidos políticos para renovar el órgano de gobierno de los jueces, cuyo mandato caducó en 2018.

Llop ha señalado que este sistema, al que ha calificado de "magnífico", ha sido "avalado" por el Tribunal Constitucional". Dicho esto, ha apuntado que los jueces "ya" eligen a sus candidatos a ser los 12 vocales que después nombran el Congreso y el Senado:

Y ha dicho que hay que "explicarlo una y otra vez, para que se entienda", al hilo de la visita a España hace unas semanas del comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, que volvió a recomendar que sean los jueces quienes elijan directamente, sin intermediación política, a sus representantes en el Consejo.

BOLAÑOS SÍ ES MIEMBRO DEL PSOE

"Tenemos un modelo que es el más independiente de todos los modelos europeos, el órgano que tiene más competencias y el más independiente del Gobierno, que no tiene nada que ver en la renovación sobre quiénes van a ser los vocales del CGPJ", ha asegurado en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum.

En esta línea, ha sostenido que el Gobierno "no tiene nada que ver en la renovación sobre quiénes van a ser los vocales del CGPJ".

Preguntada entonces por a qué se debe que sea el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, quien esté protagonizando las negociaciones con el PP para renovar el Consejo, ha señalado que Bolaños también es miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE, de ahí que haya asumido ese papel.

"La renovación corresponde al Poder Legislativo y es ahí donde tiene que tener lugar", ha zanjado la titular de Justicia, recordando que los socialistas son el grupo político "mayoritario tanto en el Congreso como en el Senado".

Además, ha restado importancia a no estar implicada en las conversaciones con el primer partido de la oposición, esgrimiendo que, como en el actual modelo el CGPJ es "independiente" del Gobierno, "Justicia no es que no tenga papel, es que no tiene que tener ninguno".

Y ha subrayado que ella no pertenece a ningún partido político: "Yo soy independiente". En este sentido, fuentes del Ministerio de Justicia consultadas por Europa Press han estimado que hay un poco de machismo si se piensa que Llop ha sido desplazada de la negociación sobre el CGPJ.