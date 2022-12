Llop dice que la crisis institucional en el TC y el CGPJ "no tiene precedentes" y culpa al PP del bloqueo

PALMA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha advertido este jueves de que la crisis institucional en el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "no tiene precedentes", puesto que "toda la situación se ha contaminado", algo que ha atribuido al "bloqueo del PP".

Así se ha expresado Llop en un acto en Inca (Mallorca) después de que el Constitucional haya decidido no examinar los dos candidatos del Gobierno --el ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo y la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez--, a la espera de que el CGPJ nombre los suyos.

"Esto no ha ocurrido antes en nuestro país", ha censurado Llop, que ha asegurado que esta situación "se debe únicamente a una postura de bloqueo del PP desde hace más de cuatro años".

Así, la titular de Justicia ha remarcado que el PP "es el único que tiene la llave para lograr una garantía" para renovar el poder judicial y poder nombrar "con normalidad" a los magistrados del Constitucional.

Llop ha hecho hincapié en que "la propia Unión Europea" ha puesto de relieve la gravedad de la situación, que la ministra ha tildado de "escandalosa".

"Vuelvo a apelar al PP para que renueve el poder judicial, porque este Gobierno no va a renunciar ni un solo día a cumplir con la Constitución, y por eso en cumplimiento de la legalidad ha decidido nombrar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional. Y ahora le toca al CGPJ cumplir con la legalidad y con la Constitución", ha concluido la ministra.