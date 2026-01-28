Llorca aboga por un entendimiento con Vox para lograr estabilidad en la Comunidad Valenciana: "Hay que intentar pactar"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, en un desayuno organizado por 'ABC'. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comunidad Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha abogado este miércoles por acercar posturas con Vox para lograr un "entendimiento" que lleve a la "estabilidad", señalando que "hay que dialogar e intentar pactar", aunque ha evitado extrapolar esta postura al resto de territorios puesto que sería "una osadía", aún más teniendo en cuenta que cada uno tiene su "singularidad".

Llorca ha protagonizado este miércoles un desayuno informativo organizado por 'ABC' en Madrid, donde a pesar de defender su relación con el partido de Santiago Abascal ha reconocido que "hay singularidad en todos los territorios" y "cada uno lo tiene que conocer bien para afrontar cualquier tipo de negociación y acuerdo".

En el caso de la Comunidad Valenciana, el jefe del Gobierno valenciano ha puesto de manifiesto que la gente "había votado cambio" y lo que "no hubiese permitido nunca" es que no hubiesen sido capaces de ponerse de acuerdo, algo que, ha asegurado, les hubiese "castigado" en las urnas.

En ese sentido, ha agradecido que Vox dejase a un lado las "discrepancias" con el PP a la hora de dar su apoyo a unos presupuestos regionales dirigidos a la reconstrucción de la provincia de Valencia, castigada por los estragos que dejó la dana del pasado 29 de octubre de 2024, en la que murieron 229 personas.

"Se requería unidad, diálogo, entendimiento para transmitir confianza a gran parte de la población que estaba en situación de crisis absoluta, y yo ahí le tengo que agradecer a Vox que estas discrepancias, que las tenemos, las dejasen de lado para llegar a un acuerdo y aprobar unos presupuestos que nos permitieran afrontar esa reconstrucción. En eso tengo que ser agradecido", ha valorado.

DIFERENCIAS EN EL VALENCIANO, EL MODELO DE ESTADO O LA FINANCIACIÓN

El presidente valenciano ha reconocido diferencias con Vox en "el tema del valenciano", su modelo de estado o la financiación, cuestiones en las que "nunca" se van a poner "de acuerdo", admitiendo que "siempre toca hacer algún tipo de cesión" para lograr políticas que "van a ser buenas para el conjunto de la sociedad".

"Yo creo que hay que dialogar y que hay que intentar pactar, y eso yo creo que lo agradece mucho la gente de la Comunidat Valenciana, que haya estabilidad, porque la estabilidad es el principio de políticas efectivas", ha aducido.

Preguntado sobre en qué espectro del PP se enmarca, si en el de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, o en el del presidente de Andalucía, Juanma Moreno, Llorca ha dicho que "huye" de la España en la que "siempre hay que elegir". "Yo elijo lo bueno de Moreno Bonilla y lo bueno de Ayuso. Y en eso intento crear perfil propio", ha argumentado.

LA REFORMA DEL SISTEMA FINANCIACIÓN NO ES "JUSTA"

El presidente autonómico también ha sido requerido por la reforma del sistema de financiación autonómica planteada por el Gobierno, un extremo que ha considerado como un "guiño al separatismo" para que el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, busque los apoyos que ha "perdido" en el Congreso de los Diputados.

En su opinión, sería "una responsabilidad" aceptar la oferta del Gobierno, puesto que no es "justo" con España ni con la Comunitat Valenciana. "Un modelo de financiación no consiste en que te mejoren. Mejorar la Comunitat Valenciana lo hace cualquiera, estamos peor que nadie. Se trata de ser justo. En el supuesto de que eso sea un modelo, ni siquiera la Comunitat Valenciana llega a la media", ha expuesto.

"Tenemos que explicarlo muy bien. Es un modelo donde hablan de que le van a dar 3.000 millones de euros a la Comunitat Valenciana, pero eso no es cierto. Se los van a dar si los valencianos vuelven a pagar impuestos que hemos quitado", ha rematado.

En ese sentido, el dirigente valenciano ha apostado por negociar un nuevo sistema de financiación con todas las comunidades autónomas, evitando la bilateralidad.