Llorca prevé que la exposición temporal de Sorolla llegue al Museo de la Ciudad de Valencia antes del verano

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca junto con la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, con el director de The Hispanic Society of America, Guillaume Kientz, y la biznieta del pintor Joaquín Sorolla, Blanca Pons-Sorolla.- A. PEREZ MECA



MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado este miércoles que el Museo de la Ciudad de Valencia acogerá antes de verano los 220 cuadros de Sorolla cedidos por la Hispanic Society (HSM&L), mientras se acondiciona el Palacio de las Comunicaciones para poder disponer de toda la obra.

Así lo ha adelantado Llorca en declaraciones a los periodistas después de reunirse con el director de The Hispanic Society of America, Guillaume Kientz, y la biznieta del pintor Joaquín Sorolla, Blanca Pons-Sorolla, en un encuentro en el que también ha estado la alcaldesa de Valencia, María José Catalá.

"Si Dios quiere, yo creo que antes del verano ya podremos tener parte de esas obras en el Museo de la Ciudad. Y mientras tanto preparamos ese Palacio de las Comunicaciones para que allí se pueda ya disponer de toda la obra", ha asegurado Llorca.

Durante la firma de este acuerdo entre Generalitat y HSM&L, el presidente valenciano ha asegurado que la obra de Sorolla va a permitir reforzar "el lugar que merece Valencia" en el panorama cultural, así como "aumentar el nivel de la cultura" de la ciudad.

"Soy el único de aquí que no ha visto la obra que se va a traer a Valencia y va a hacer muy feliz a los valencianos ver la obra de uno de los artistas más ilustres que ha dado nuestra tierra", ha dicho Llorca, antes de añadir que las obras cedidas al Gobierno valenciano "van estar en buenas manos".

UN PROYECTO "MÁS ALLÁ DE LO EXPOSITIVO"

Por otra parte, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá ha valorado que la firma de este acuerdo va a permitir a la sociedad valenciana llevar a cabo investigaciones sobre la obra del pintor.

"El acuerdo entre la Generalitat e Hispanic hace posible que Sorolla vuelva por fin a su cuna y supone la creación de un proyecto que va más allá de lo expositivo, que puede conllevar análisis e investigación", ha asegurado.

También el director de The Hispanic Society of America, Guillaume Kientz, ha expresado durante una breve intervención su "ilusión" por que se concluyera el acuerdo entre su entiedad y el Gobierno valenciano. "Esta es la última etapa para que las obras lleguen al fin a Valencia", ha dicho.

Además, la biznieta del pintor, responsable de la selección de obras que se van a exhibir en la ciudad de Valencia, ha compartido su "ilusión" de que se hayan podido solucionar "todos los problemas" que traía consigo el acuerdo, que define como "ilusionante, importante y bueno para todos".

EXHIBICIÓN EN EL PALACIO DE LA COMUNICACIONES

Por su parte, el acuerdo establece las bases del préstamo de un total de 220 obras de arte con autoría del pintor valenciano que forman parte de la colección de HSM&L, así como la ubicación para su exhibición en el Palacio de las Comunicaciones de Valencia.

Del mismo, el convenio prevé que los trabajos del artista se expongan en tres lotes: el Sorolla español, el Sorolla americano y el Sorolla ilustre. La obra se mostrará hasta su traslado definitivo al Palacio en el Museo de la Ciudad, así como otros espacios que resulten técnicamente adecuados.

Según ha informado la Generalitat en un comunicado, el acuerdo de exhibición tiene una vigencia de cuatro años, prorrogable hasta treinta, e incluye obras de la etapa de mayor prestigio y proyección del pintor valenciano, cuya selección definitiva contará con la validación de la biznieta del artista.

El Consell ya aprobó este martes durante el pleno de las Corts el Acuerdo marco entre The Hispanic Society of America y la Generalitat, para la exhibición en la ciudad de Valencia de las obras de Sorolla.