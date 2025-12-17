Llorca muestra su "respeto" por la jueza de la dana y evita hacer "injerencias": "Quiero que se sepa la verdad"

El presidente de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ofrece una rueda de prensa, en el Palacio de La Moncloa, a 17 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, ha mostrado su "respeto" por la investigación de la gestión de la dana que está llevando a cabo la jueza de Catarroja, evitando hacer "ningún tipo de injerencia" al ser preguntado por la citación del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, como testigo en esta causa.

"Como un valenciano más, quiero que se sepa la verdad", ha sostenido Pérez Llorca en la rueda de prensa posterior al encuentro que ha mantenido este miércoles con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en La Moncloa.

Ante la pregunta concreta de su opinión sobre la citación de Feijóo y el careo entre la exconsellera Salomé Pradas y el exjefe de gabinete de Mazón, Pérez Llorca ha insistido en que quiere que "las cosas se aclaren cuanto antes".

"Y quiero que se sepa si debe haber responsabilidad penal o si no debe haber responsabilidad penal y si la hay, que la debe asumir. Pero sobre todo, qué pasó o en qué se falló para que eso no vuelva a ocurrir", ha concluido.